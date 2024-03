Wie die kleine dänische Liga der europäischen Super League ein Schnippchen schlägt

Djokovics «missglückter» Saisonstart, drei junge Italiener und eine lange Durststrecke

Als Lucky Loser sorgte Luca Nardi am Turnier in Indian Wells mit seinem Sieg gegen die Weltnummer 1 für eine Sensation. Novak Djokovic ist nach einem fast historisch schlechten Saisonstart indes noch immer auf der Suche nach seiner Bestform.

Nach einem Startsieg gegen Aleksander Vukic scheiterte Novak Djokovic am ATP-1000-Turnier in Indian Wells in der 3. Runde überraschend am relativ unbekannten Italiener Luca Nardi und musste seine Titelambitionen früh begraben. Dass Djokovic Mitte März noch ohne Titel dasteht, hat Seltenheitswert. Bereits am Australian Open Anfang Jahr hatte Djokovic gegen einen Italiener – wobei damals erst im Halbfinal Endstation war – den Kürzeren gezogen. In Melbourne war es der junge Südtiroler Jannik Sinner, der den langjährigen Dominator des Tennissports in die Knie zwang.