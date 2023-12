Leverkusen geht als Erstplatzierter ins neue Jahr. Bild: keystone

Bayern bodigt Stuttgart + Leverkusen ist Wintermeister + Okafor trifft und verletzt sich

Mehr «Sport»

Bundesliga

Freiburg – Köln 2:0

Freiburg gewann gegen zehn Kölner – der Kölner Abwehrchef Jeff Chabot kassierte in der 62. Minute Gelb-Rot – mit 2:0. Für die späten Tore sorgten Gregoritsch und Sallai. Während Freiburg auf Platz sechs und somit auf Europacup-Kurs ist, bleibt Köln auf den drittletzen Platz.

In Köln grassiert die Abstiegsangst. Bild: www.imago-images.de

SC Freiburg - 1. FC Köln 2:0 (0:0).

34'700 Zuschauer.

Tore: 72. Gregoritsch 1:0. 94. Sallai 2:0.

Bemerkungen: 62. Gelb-Rote Karte gegen Chabot (1. FC Köln). SC Freiburg ohne Serge Müller (nicht im Aufgebot).

Leverkusen – Frankfurt 3:0

Bayer Leverkusen sichert sich am vorletzten Spieltag der Bundesliga-Hinrunde das Prädikat Wintermeister. Das weiterhin ungeschlagene Team um Granit Xhaka bleibt über Weihnachten dank dem 3:0-Heimsieg gegen die Eintracht Frankfurt sicher Tabellenführer.

Leverkusen gewinnt mit Xhaka auch gegen Frankfurt. Bild: keystone

Den Frankfurtern gelang kein zweiter Coup innerhalb einer Woche: Nach dem 5:1 gegen Bayern München in der letzten Runde war Leverkusen zu stark und zu effizient. Victor Boniface nutzte die erste Chance in der Startviertelstunde zu seinem neunten Bundesliga-Tor. Nach der Pause machten Jeremie Frimpong und Florian Wirtz innerhalb von fünf Minuten (52. und 57.) den zwölften Sieg im 15. Spiel klar.

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 3:0 (1:0).

30'210 Zuschauer.

Tore: 14. Boniface 1:0. 51. Frimpong 2:0. 57. Wirtz 3:0.

Bemerkungen: Bayer Leverkusen mit Xhaka.

Bayern – Stuttgart 3:0

Bayern München rehabilitierte sich für die Schmach in Frankfurt und gewann das Spitzenspiel daheim gegen Stuttgart sicher mit 3:0. Harry Kane erzielte in der 2. und 55. Minute seine Saisontore 19 und 20, während Verteidiger Kim Min-Jae erstmals für die Bayern traf. Der Südkoreaner erzielte nach einer guten Stunde das 3:0. Bei einem Spiel weniger, das erst Ende Januar nachgeholt wird, haben die Münchner als erster Verfolger vier Punkte Rückstand auf Leverkusen.

Kane versucht den Abschluss. Bild: keystone

Bayern München - VfB Stuttgart 3:0 (1:0).

Tore: 2. Kane 1:0. 55. Kane 2:0. 63. Kim Min-Jae 3:0.

Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Stergiou (ab 83.).​

Premier League

Arsenal – Brighton 2:0

Arsenal übernimmt vom FC Liverpool die Leaderposition in der Premier League. Während die Londoner in der 17. Runde daheim Brighton 2:0 schlagen, gibt Liverpool beim torlosen Remis gegen Manchester United zwei Punkte ab.Gabriel Jesus und Kai Havertz trafen für Arsenal nach der Pause. Die Gunners verdienten sich den Sieg mit einer dominanten Leistung.

Havertz erzielte das 2:0 für Arsenal. Bild: keystone

Arsenal - Brighton 2:0 (0:0).

Tore: 53. Jesus 1:0. 87. Havertz 2:0.

Liverpool – Manchester United 0:0

Liverpool hingegen wurde für seinen Aufwand und den über 30 Torschüssen an der Anfield Road gegen Manchester United nicht belohnt. Der kriselnde, in der Champions League sang- und klanglos ausgeschiedene Gast verteidigte das Remis, das sich nach zuletzt zwei Kanterniederlagen in Liverpool (0:7 und 0:4) wie ein Sieg anfühlte.

Dalot flog kurz vor Schluss vom Platz. Bild: keystone

Liverpool - Manchester United 0:0.

Bemerkungen: 94. Gelb-Rote Karte gegen Dalot (Manchester United)

Brentford – Aston Villa 1:2

Auch wenn Arsenal die Tabelle anführt, so ist Aston Villa in England das Team der Stunde. Die von Unai Emery trainierte Mannschaft, die in den letzten Wochen Manchester City und Arsenal geschlagen hatte, kam dank zwei späten Toren zum 2:1 beim FC Brentford und liegt nur einen Punkt hinter Arsenal.

Brentford – Aston Villa 1:2 (1:0)

Tore: 45. Lewis-Potter 1:0. 77. Moreno 1:1. 85. Watkins 1:2.

Bemerkungen: 71. Rote Karte gegen Mee (Brentford)



Serie A

Milan – Monza 3:0

Noah Okafor erzielt sein drittes Tor für die AC Milan und fällt kurz darauf verletzt aus.Der im Sommer nach Italien gewechselte 23-jährige Stürmer traf in der 76. Minute im Heimspiel gegen Monza zum 3:0-Schlussstand.

Keine fünf Minuten nach seinem gekonnten Abschluss nach schöner Vorarbeit von Sturmpartner Olivier Giroud blieb Okafor angeschlagen liegen. Ohne gegnerische Einwirkung verletzte er sich am linken Oberschenkel und musste den Platz nur eine Viertelstunde nach seiner Einwechslung wieder verlassen.

Glück und Leid lagen heute für Okafor nahe beieinander. Bild: keystone

Für Okafor ist die wohl nicht allzu schlimme Verletzung bitter, weil er erst gerade eine zweiwöchige Zwangspause hinter sich gebracht hatte. In dieser Woche bestritt er sehr erfolgreich seine ersten 20 Einsatzminuten nach der Blessur mit einem Assist in Newcastle (2:1) und dem Tor gegen Monza.

AC Milan - Monza 3:0 (2:0).

Tore: 3. Reijnders 1:0. 41. Simic 2:0. 76. Okafor 3:0.

Bemerkungen: Milan mit Okafor (ab 67. bis 80.).

Bologna – Roma 2:0



Bologna mit seinem Schweizer Trio schaffte dank dem 2:0-Heimsieg gegen die AS Roma den Sprung in die Top 4 und wäre nach derzeitigem Stand für die Champions League qualifiziert. Der Treffer des Kroaten Nikola Moro nach Vorarbeit von Dan Ndoye und ein Eigentor sicherten der Mannschaft von Trainer Thiago Motta den Sieg. Ndoye spielte genauso wie Remo Freuler durch, Michel Aebischer bestritt die Schlussviertelstunde.

Bologna gewann gegen die Roma drei Punkte. Bild: keystone

Bologna - AS Roma 2:0 (1:0).

Tore: 37. Moro 1:0. 49. Kristensen (Eigentor) 2:0.

Bemerkungen: Bologna mit Freuler, Ndoye und Aebischer (ab 75.).



Lazio – Inter

Bericht folgt nach Spielende.

La Liga

Real Madrid – Villareal

Bericht folgt nach Spielende.

Ligue 1

Lille – PSG

Bericht folgt nach Spielende.

(kat/sda)