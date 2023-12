Super League: Winterthur gewinnt gegen Lausanne-Sport

In der vergangenen Spielzeit hatte sich Winterthur trotz Offensivschwäche in der Super League gehalten. Unter Patrick Rahmen, dem Nachfolger von Bruno Berner auf der Trainerbank der Zürcher, überzeugt das Team nun besonders in der Vorwärtsbewegung. Nach 18 Runden hat es bereits 31 Tore erzielt und damit gleich viele wie in der gesamten letzten Saison.

Dominik Paris findet in Gröden zum Siegen zurück – für einmal kein Podest für Odermatt

Dominik Paris kehrt nach 21 Monaten vor Heimpublikum zum Siegen zurück. Der 34-jährige Italiener gewinnt die zweite Abfahrt in Gröden vor dem Norweger Aleksander Kilde und dem Amerikaner Bryce Bennett. Marco Odermatt verpasst zum ersten Mal diesen Winter das Podest.

Paris nahm dem fünffachen Gröden-Sieger Kilde 44 Hundertstel ab. Bennett, der nach seinem Überraschungssieg am Donnerstag ein weiteres Mal auf seiner Paradestrecke brillierte, büsste als Dritter sechs Zehntel auf die Bestzeit ein. Marco Odermatt musste sich als Siebter zum ersten Mal in dieser Saison mit einem Platz neben dem Podest begnügen. Der Nidwaldner, überlegener Gewinner des ersten Riesenslaloms in Val d'Isère und zweimal Dritter in den ersten beiden Speedrennen in Gröden an den Vortagen, erwischte die Schlüsselpassage dieses Mal nicht optimal und kumulierte am Ende 92 Hundertstel Rückstand auf den Sieger aus dem Südtirol.