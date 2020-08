BVB-Bosse kontern Hoeness' Transfer-Kritik – und auch Matthäus mischt sich ein

Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeness hatte gestern in einem Interview mit der FAZ die Transferpolitik von Erzrivale Borussia Dortmund scharf kritisiert und als «unklug» abgestempelt. «Wie soll ein Spieler die DNA eines Vereins aufsaugen, wenn er das Gefühl hat, ein Verkaufsobjekt zu sein? Bei uns gibt es das überhaupt nicht. Wir holen Spieler für Bayern München. Und niemals, um daraus Geschäfte zu machen», polterte der 68-jährige Ex-Präsident des deutschen Rekordmeisters.

Hoeness weiter: «Solange die Dortmunder dieses System (Spieler holen, um sie teuer zu verkaufen; Anm. d. Red.) nicht ändern, werden sie diese letzten zehn Prozent nicht kriegen, dass man in wichtigen Spielen die richtigen Leistungen bringt. Ein Spieler muss das Gefühl haben: Ich bin Bayern forever.»

Beim BVB sitzt der Stachel nach dieser Stichelei offenbar tief. In der «Bild»-Zeitung reagieren Verantwortlichen der Borussia geschlossen auf die Hoeness-Kritik und blasen zum Gegenangriff.

Zorc meint damit Hoeness' Aussagen über Jadon Sancho. Der Bayern-Polterer hatte behauptet, dass sich die Münchner 2017 mit dem damals 17-jährigen Engländer bereits einig gewesen seien, er sich im letzten Moment aber für Dortmund entschied. Zorc dagegen hält fest, dass der BVB sich mit Sancho längst einig war, als die Bayern versuchten, ihn mit Geld noch umzustimmen.

Das Thema Sancho ist allerdings nur ein Nebenschauplatz. Ganz Deutschland fragt sich nach Hoeness' Breitseite gegen den BVB, ob der ehemalige Bayern-Boss vielleicht recht hat mit seinen Aussagen. Einer der Hoeness zur Seite springt, ist Lothar Matthäus. Der Sky-Experte widmet sich in seiner Kolumne zur bevorstehenden Wiederaufnahme der Champions League ausführlich dem Knatsch zwischen den beiden Bundesliga-Topvereinen und legt dar, warum Hoeness' Breitseite für gerechtfertigt hält: