Für einige Spieler war Jonas Omlin in der vergangen Saison die grösste Enttäuschung unter den Torhütern. Bild: keystone

So enttäuschend wie Omlin und Kobel waren gemäss einer Spieler-Umfrage fast keine Goalies

Wie jedes Jahr hat das Fussballfachmagazin kicker in der Bundesliga eine Spielerumfrage durchgeführt. Insgesamt nahmen 216 Spieler von 18 Vereinen an der Umfrage teil. Die zwei Schweizer Torhüter Gregor Kobel und Jonas Omlin kommen in diesem Ranking nicht gut weg.

9,3 Prozent der befragten Spieler sind der Meinung, dass Omlin sportlich gesehen der enttäuschendste Torwart der vergangenen Bundesligasaison ist. Nur Patrick Drewes vom VfL Bochum und Kevin Trapp, Torwart bei Eintracht Frankfurt, erhielten mehr Stimmen als der Schlussmann von Borussia Mönchengladbach.



Der 31-Jährige verlor trotz Kapitänsbinde seinen Stammplatz und wurde durch Moritz Nicolas ersetzt. Zwar kam Omlin doch zu zwölf Einsätzen in der vergangenen Bundesligasaison, da sich sein Konkurrent um die Torwartposition verletzte. Doch mit im Schnitt zwei Gegentoren pro Partie konnte der vierfache Nationalspieler nicht überzeugen und würde in der kommenden Saison aller Voraussicht nach bei Gladbach nur die Nummer zwei sein.

Die Zukunft von Omlin bleibt offen. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Gegenüber der Bild sagte Omlin kürzlich: «Es war zuletzt eine schwierige Zeit mit vielen Höhen und Tiefen, wirklich nicht einfach für mich. Wir werden besprechen, wie alles weitergeht, was der Verein will, was ich will.» Ein Wechsel in der Sommerpause ist trotz Vertrag bis 2027 sehr wahrscheinlich.

Mit Gregor Kobel schaffte es noch ein weiterer Schweizer Torhüter in die unrühmliche Liste. 6,9 Prozent der Spieler entschieden sich für Kobel als enttäuschendsten Goalie der Saison. Dies wird wahrscheinlich vor allem mit den grossen Erwartungen gegenüber Kobel zusammenhängen. Obwohl der BVB am sechstwenigsten Tore kassierte, erfüllte der 27-Jährige diese in den Augen gewisser Spieler nicht. Auch Manuel Neuer erhielt einige Stimmen und landete mit 7,9 Prozent auf dem vierten Platz.

Auch Gregor Kobel erhielt einige Stimmen gegen sich. Bild: www.imago-images.de

Bei der Abstimmung um den grössten Gewinner unter den Trainern schaffte es mit Bo Henriksen ein Trainer mit Super-League-Vergangenheit, auf Platz zwei. Fast jeder fünfte Spieler stimmte für den Dänen ab. Nur Julian Schuster vom SC Freiburg landete mit 31,5 Prozent noch vor dem ehemaligen Cheftrainer des FC Zürich. Im Februar 2024 wechselte Henriksen zu Mainz 05 und verhinderte daraufhin den Abstieg. Nur ein Jahr später hat er die Mainzer in das europäische Geschäft geführt.

Mit Abstand zur grössten Enttäuschung bei den Trainern wurde Nuri Sahin gewählt. Der 36-Jährige übernahm im Sommer beim BVB und wurde nach sehr schwachen Leistungen bereits zu Beginn des Jahres entlassen.

Wie bereits im letzten Jahr erhielt Florian Wirtz am meisten Stimmen bei der Frage: «Welcher Feldspieler hat Ihnen sportlich am meisten imponiert?» Knapp setzte sich der Offensivspieler von Bayer Leverkusen vor Bayern Münchens Michael Olise durch. (riz)