Wird Neymar seinen Heimatklub schon bald wieder verlassen? Bild: keystone

«Die Hand Gottes 2.0»: Mit dieser Aktion könnte Neymars Zeit bei Santos zu Ende gehen

Erst seit wenigen Monaten ist Neymar zurück bei seinem Heimatklub Santos. In seinem vielleicht bereits letzten Spiel für Santos wurde der Brasilianer nun nach einer dummen Aktion vom Platz gestellt.

Riesig war der Hype im Februar, als bekannt wurde, dass Neymar zu Santos wechselt. Der verlorene Sohn kehrte nach fast zwölf Jahren im Ausland zurück. «Ich lebe einen Traum und möchte nicht aufwachen», postete der 33-Jährige auf Instagram, als er offiziell vorgestellt wurde.

Dieser Traum scheint allerdings schon bald wieder ausgeträumt. Ende Juni läuft der Vertrag von Neymar bereits wieder aus und aufgrund der bevorstehenden Klub-WM steht in der brasilianischen Liga in diesem Monat nur noch ein Spiel an. Dieses wird Neymar allerdings verpassen, da er im letzten Spiel gegen Botafogo FR mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde.

Bereits mit einer Gelben Karte vorbelastet, boxte Neymar in der 76. Minute den Ball absichtlich ins Tor und sah daraufhin die Ampelkarte. Eine ziemlich dumme Aktion, welche stark an die legendäre «Hand Gottes» von Diego Maradona erinnert.

Der 33-Jährige beklagte sich nach dem Spiel auf Instagram über die Schiedsrichterleistung, da er besonders mit der ersten Verwarnung gar nicht einverstanden war: «Die zweite Gelbe Karte musste er geben, aber die erste? Das war ein Witz. Was für ein schlechter Schiedsrichter! Es ist nur meine Meinung ... bitte bestraft mich nicht mehr.»

Über seinen Aussetzer, welcher zum Platzverweis führte, meinte Neymar weiter: «Die Verzweiflung, ein Tor zu erzielen, führt manchmal dazu, dass wir Fehler machen. Ich möchte mich bei meinen Mannschaftskameraden und auch bei den Fans entschuldigen. Ich habe einen Fehler gemacht, verzeiht mir.» Mit einem Spieler weniger auf dem Feld kassierte Santos in der 87. Minute den einzigen und entscheidenden Treffer der Partie und steht nach elf Spieltagen auf einem Abstiegsplatz.

In zwölf Spielen konnte Neymar nur drei Tore erzielen. Bild: keystone

Wie die Bilanz von Santos, sind auch die Statistiken von Captain Neymar nicht gerade herausragend. Nur drei Tore und drei Vorlagen gelangen Neymar in bisher wettbewerbsübergreifend zwölf Pflichtspieleinsätzen. In der brasilianischen Meisterschaft wartet Neymar noch auf seinen ersten Torerfolg.

Diese Leistungen sind auch zu wenig, um sich für die brasilianische Nationalmannschaft zu empfehlen. Ein herber Rückschlag für den Rekordtorschützen der Seleção. Immer wieder kündigte Neymar an, dass die WM 2026 sein grosses Ziel sei, allerdings ist sein letzter Einsatz für Brasilien bereits über eineinhalb Jahre her.

Zwar erhielt der ehemalige Star von Barcelona im März ein Aufgebot, musste allerdings verletzungsbedingt absagen. «Es schien, als stünde ein Comeback kurz bevor, aber leider werde ich das schwerste Trikot der Welt in diesem Moment nicht tragen können», verkündete Neymar damals auf Instagram.

Nun muss sich Neymar zunächst einmal um die nahe Zukunft kümmern. Stand jetzt hat der 33-Jährige in weniger als einem Monat nämlich keinen Verein mehr. (riz)