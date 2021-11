Bundesliga: Bayern München beendet Freiburgs Serie der Ungeschlagenheit

Die Mitspieler Davies (links) und Gnabry (rechts) feiern Bayern-Goalgetter Lewandowski für seinen Treffer zum 2:0. Bild: keystone

Bayern München beendet Freiburgs Serie der Ungeschlagenheit

Es brauchte den Rekordmeister aus München, um dem ewigen Underdog SC Freiburg in der 11. Runde die erste Saisonniederlage zuzufügen.

Bayern München – Freiburg 2:1

Eine halbe Stunde vermochten die bis dahin als einziges Team ungeschlagenen Freiburger dem übermächtigen Bundesliga-Primus Paroli zu bieten. Dann brachte Leon Goretzka das Heimteam nach einer zügigen Kombination in Führung und überforderten die Bayern die Überraschungsmannschaft der Liga mit ihrem Tempo zusehends.

1:0 Bayern: Leon Goretzka (30.). Video: streamja

Nicht nur beim 1:0 gehörte Goretzka zu den auffälligsten Akteuren auf dem Platz. Zweimal scheiterte der deutsche Internationale in der zweiten Halbzeit an der Torumrandung. Die Vorentscheidung besorgte schliesslich Robert Lewandowski eine Viertelstunde vor Schluss mit seinem bereits 13. Treffer in der laufenden Meisterschaft.

2:0 Bayern: Robert Lewandowski (75.). Video: streamja

Erst in der Schlussphase und nach dem Anschlusstreffer von Janik Haberer in der 93. Minute wurde es für einen kurzen Moment noch einmal brenzlig. Zwischen den Bayern an der Spitze und Freiburg im 3. Rang liegen nun sechs Punkte.

1:2 Freiburg: Janik Haberer (93.). Video: streamja

60'000 Zuschauer. - Tore: 30. Goretzka 1:0. 75. Lewandowski 2:0. 93. Haberer 2:1. - Bemerkungen: Freiburg ohne Burkart (Ersatz). 56. Pfostenschuss Goretzka. 68. Lattenschuss Goretzka.

Stuttgart – Bielefeld 0:1

Im Tabellenkeller gelangte Arminia Bielefeld im elften Anlauf zum ersten Saisonsieg. Die Mannschaft mit dem Schweizer Aussenverteidiger Cédric Brunner und dessen spät eingewechseltem Landsmann Edimilson Fernandes gewann beim personell arg geschwächten VfB Stuttgart dank einem Treffer des Japaners Masaya Okugawa.

0:1 Bielefeld: Masaya Okugawa (19.). Video: streamja

34'000 Zuschauer. - Tor: 19. Okugawa 0:1. - Bemerkungen: Arminia Bielefeld mit Brunner (verwarnt) und Edimilson Fernandes (ab 81.).

Wolfsburg – Augsburg 1:0

12'000 Zuschauer. - Tor: 14. Lukas Nmecha 1:0. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Steffen (bis 57.) und Mbabu (ab 82.), ohne Mehmedi (Ersatz). Augsburg mit Zeqiri und Vargas (bis 64.).

1:0 Wolfsburg: Lukas Nmecha (14.). Video: streamja

Bochum – Hoffenheim 2:0

19'500 Zuschauer. - Tore: 67. Novothny 1:0. 97. Pantovic 2:0. - Bemerkungen: Bochum ohne Decarli (nicht im Aufgebot).

Bochum-Goalie Manuel Riemann verballert einen Penalty. Video: streamja

2:0 Bochum: Milos Pantovic trifft aus der eigenen Platzhälfte ins verwaiste Hoffenheimer Tor. Video: streamable

RB Leipzig – Borussia Dortmund

(ram/sda)