Xherdan Shaqiri nach seinem wohl berühmtesten Tor, dem Seitfallzieher gegen Polen an der EM 2016. Bild: AP

In diesen exklusiven Klub hat sich Shaqiri mit seinem Tor geschossen

Und dann gibt es immer noch Leute, die ihm sein Können absprechen … Gegen Schottland glückte Xherdan Shaqiri beim 1:1 der Schweiz einmal mehr ein Geniestreich. Der Treffer war auch einer fürs Geschichtsbuch.

Die Teilnahme an Weltmeisterschaften und Europameisterschaften sind für jeden europäischen Fussballer das Grösste. Die Turniere gibt es seit 1930 (WM) und 1960.

In all den Jahren hatte es vor der EM 2024 in Deutschland exakt sechs Fussballer gegeben, denen es gelang, auf beiden Bühnen jeweils fünf oder mehr Tore zu erzielen. Seit dem 1:1 gegen Schottland am Mittwochabend an der EM 2024 gehört ein siebter Spieler diesem exklusiven Zirkel an: Xherdan Shaqiri.

Xherdan Shaqiris Schlenzer ins Lattenkreuz gegen Schottland. Video: SRF

Diese Fussballer haben den Meilenstein schon vor dem Schweizer geschafft:

Cristiano Ronaldo (Portugal):

8 WM- und 14 EM-Tore. Jürgen Klinsmann (Deutschland):

11 WM- und 5 EM-Tore. Michel Platini (Frankeich):

5 WM- und 9 EM-Tore. Romelu Lukaku (Belgien):

5 WM- und 6 EM-Tore. Zinédine Zidane (Frankreich):

5 WM- und 5 EM-Tore. Thierry Henry (Frankreich):

6 WM- und 6 EM-Tore. Xherdan Shaqiri (Schweiz):

5 WM- und 5 EM-Tore​

Jürgen Klinsmann an der EM 1996, die er mit Deutschland gewann. Bild: imago-images.de

Mit seinem Prachtstor gegen die Schotten gelang Xherdan Shaqiri noch eine weitere, eindrückliche Leistung. Der 32-jährige Offensivspieler von Chicago Fire ist damit der einzige Spieler überhaupt, dem es gelang, an den letzten drei Weltmeisterschaften und an den letzten drei Europameisterschaften immer zu treffen.

Shaqiri schoss an der WM 2014 drei Tore (alle beim 3:0-Sieg gegen Honduras), an der EM 2016 und der WM 2018 je ein Tor, an der EM 2021 gelangen ihm drei Treffer und auch an der WM 2022 konnte er sich in die Torschützenliste eintragen.

Sollte Cristiano Ronaldo an dieser EM treffen, würde er wie «Shaq» ebenfalls an den letzten drei WM- und EM-Endrunden Torschütze sein. Die folgende Statistik der portugiesischen Legende bildet ab, wie unfassbar lange Ronaldo eine der dominierenden Figuren des Weltfussballs war: Seit seiner ersten Endrunden-Teilnahme, der EM 2004, war der Angreifer von der Blumeninsel Madeira an jeder WM und EM dabei – und stets schoss er an diesen zehn Turnieren mindestens ein Tor.