Stadt Luzern muss Randsteine putzen – und reicht eine Anzeige ein

Die Stadt Luzern entfernt die Farbe der Randsteine beim Bundesplatz, die vermutlich von Anhängern des FC Luzern blau-weiss bemalt wurden. Weil es sich um Sachbeschädigung handle, reiche man eine Strafanzeige ein wegen Sachbeschädigung.

Zwar stellten die bemalten Randsteine am Bundesplatz keine Gefahr für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden dar, teilte die Stadt Luzern am Donnerstag mit. Sie entsprechen jedoch nicht den rechtlichen Normen, die Farben würden in den nächsten Tagen entfernt.

Die betroffenen Strassengrundstücke gehören der Stadt Luzern und werden als Kantonsstrasse genutzt. Die Randsteine waren in der Nacht auf den 10. November bemalt worden, mutmasslich von Fans des FC Luzern.

Kurz bevor die Stadt ihren Entscheid publizierte, hatte die Grünen-Fraktion des Stadtparlaments mitgeteilt, sie reiche ein Dringliches Postulat zur Sache ein. Darin wird der Stadtrat gebeten, auf die Entfernung der Farbe zu verzichten, solange diese nicht Umweltschäden auslöse oder abblättere. Die farbigen Randsteine kämen bei der Bevölkerung gut an, sie würden den sonst etwas monotonen Bundesplatz aufwerten, heisst es darin. (ram/sda)

