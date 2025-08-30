Nick Woltemade verlässt den VfB Stuttgart Bild: keystone

Für angeblich 90 Millionen Euro: Wechsel von Woltemade zu Newcastle United perfekt

Die Bundesliga verliert einen weiteren deutschen Nationalspieler. Nick Woltemade wird wie schon Florian Wirtz in die Premier League wechseln.

Andreas Becker / t-online

Ein Artikel von

England statt FC Bayern: Der Poker um Nick Woltemade ist beendet. Der deutsche Nationalstürmer verlässt den VfB Stuttgart und wechselt zu Newcastle United in die Premier League. Das gaben die Engländer am Freitag bekannt. Der 23-Jährige habe einen langfristigen Vertrag unterschrieben, hiess es in der Mitteilung. Dem Vernehmen nach überweisen die «Magpies» bis zu 90 Millionen Euro ins Schwabenland.

In Newcastle wird Woltemade künftig mit der Rückennummer 27 auflaufen. «Ich bin sehr glücklich, bei diesem grossartigen Verein zu sein», wird der Neuzugang zitiert. «Vom ersten Kontakt an hatte ich das Gefühl, dass der Verein mich wirklich wollte und grosse Pläne für mich hatte.»

Woltemade betonte zudem, dass es ein «grosser Schritt in meinem Leben» sei, Deutschland zu verlassen. Er sei jedoch herzlich in England aufgenommen worden. Es fühle sich bereits wie Familie an.

Freude über seinen neuen Star brachte auch Eddie Howe zum Ausdruck. Der Cheftrainer von Newcastle erklärte: «Wir sind sehr froh, dass wir die Verpflichtung von Nick so schnell unter Dach und Fach bringen konnten. Er passt genau in das Profil, das wir für unsere Offensive gesucht haben.» Woltemade besitze «grossartige technische Fähigkeiten» und habe sich «in einer der besten Ligen Europas als echte Gefahr erwiesen.»

Der 1,98 Meter große Angreifer war im vergangenen Jahr ablösefrei aus Bremen nach Stuttgart gewechselt. Beim VfB wusste er insbesondere im zweiten Halbjahr zu überzeugen und gewann mit dem Team am Saisonende den DFB-Pokal. In der Bundesliga gelangen Woltemade in der vergangenen Spielzeit in 28 Partien zwölf Treffer, im Pokal erzielte er fünf Tore in fünf Partien.

Auch in der Nationalmannschaft ist Woltemade mittlerweile eine feste Grösse. Sein Debüt gab er im vergangenen Juni im Final Four der Nations League. Auch bei der U21-Europameisterschaft kurz darauf wusste er aufzutrumpfen und sicherte sich am Ende mit sechs Treffern den Goldenen Schuh als bester Torjäger. (riz/tonline)