Schweizer Hymne am ESAF 2025: Hier singen 50'000 Fans

Zuschauer singen die Nationalhymne vor dem ersten Gang, am Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Samstag, 30. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Über 50'000 Menschen wohnen dem Sportfest im Stadion im Mollis bei.Bild: keystone

«Hühnerhaut pur»: Hier singen über 50'000 Fans in Mollis gemeinsam die Schweizer Hymne

30.08.2025, 08:3130.08.2025, 08:32
Mehr «Sport»

Lange wurde es erwartet, nun ging es endlich los: das eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Mollis. Begonnen hat das ESAF dabei gleich mit einem echten Gänsehaut-Moment. Hier im Video siehst du, wie 50'000 Fans gemeinsam die Schweizer Hymne singen:

Unterstützt wurden sie dabei überraschenderweise von Gölä, der Mitten im Stadion mit dem Mikrofon vorsang. Begleitet wurde er dabei von weiteren Sängern. Eingeleitet wurde die Hymne: «Öffnet euer Herz.»

Gölä singt am ESAF 2025 in Mollis die Schweizer Hymne.
Trat überraschend am ESAF auf: Gölä.Bild: srf

«Hühnerhaut pur», urteilt auch Christian Stucki im SRF. Nun wird über acht Gänge ausgemacht, wer sich am Sonntagabend Schwingerkönig nennen darf. 274 Schwinger treten an, um sich den begehrten Titel zu sichern. Das gesamte ESAF-Wochenende wirst du auf watson mit Liveticker, Resultaten und allerlei Hintergründen sowie Videos von vor Ort versorgt. (leo)

Mehr zum ESAF 2025:

Die erste Entscheidung am ESAF ist gefallen: Muni Max zieht in einen anderen Kanton
