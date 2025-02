Aktuell ist er eine Macht: James Trafford ist seit 1090 Minuten unbezwungen. Bild: www.imago-images.de

12 (!) Spiele ohne Gegentor – weshalb Burnley-Goalie selbst eine NFL-Legende zittern lässt

Der englische Goalie James Trafford (22) ist mit Burnley auf Rekordjagd. Als Motivation dient ihm auch eine verrückte Wette.

Niklas Helbling

«Ich dachte, ich schreibe ihm aus Spass einfach mal», sagte James Trafford über NFL-Legende J. J. Watt in der letzten Woche zu Sky. Der Goalie vom englischen Zweitligisten Burnley hatte gerade ein Spiel seines Lieblingsteams im American Football gesehen. Zwar siegten die Cincinnati Bengals, doch sorgte die gegnerische Defensive für Probleme bei Quarterback Joe Burrow. Deshalb fragte Trafford Ende Dezember bei Watt nach, ob dieser die schwache Verteidigung der Bengals zur nächsten Saison nicht verstärken könne.

Der 35-jährige Ex-NFL-Star sagte zu – unter einer Bedingung: Trafford dürfe für den Rest der Saison kein einziges Tor mehr zulassen. Wie sehr er den 22-Jährigen damit motivierte, konnte wohl selbst der dreifache NFL-Verteidiger des Jahres, der seit 2023 Minderheitsaktionär bei Burnley ist, nicht absehen.

James Trafford: «Nur kurz: Hast du Lust, für die Bengals aus dem Ruhestand zu kommen?»

J. J. Watt: «Wenn du diese Saison kein Tor mehr zulässt, haben wir einen Deal.»

Bild: x.com/JJWatt

Seither spielte Trafford elfmal zu null, insgesamt steht seine Serie gar bei zwölf Spielen und insgesamt 1090 Minuten ohne Gegentor. Es ist die längste Serie in der Geschichte der zweiten englischen Liga – bald könnte er auch den Rekord für die obersten vier Ligen einstellen. Zwei weisse Westen braucht er noch, um mit Manchester Uniteds Serie aus der Saison 2008/09 gleichzuziehen. 15 Spiele ohne Gegentor schaffte in Englands Profifussball noch niemand.

Watt ist schon auf Haussuche in Cincinnati

Spätestens seit Trafford beim 0:0 gegen Sunderland Mitte Januar gleich zwei Penaltys – in der 86. und der 97. Minute – parierte, gerät auch Watt ins Grübeln, ob seine Wette nicht doch ein Fehler war. Trafford spielte seine Leistung zwar herunter und sagte: «Ich wusste, dass er entweder in die Mitte oder nach rechts schiesst. Also habe ich eigentlich einfach zwei Penaltys auf ein halbes Tor gehalten.»

Watt schrieb damals hingegen: «Das gibt langsam Anlass zur Sorge.» Nun, da Burnley am Wochenende 4:0 gegen Sheffield Wednesday gewonnen hat, und die Saison «nur» noch zwölf Spiele dauert, fängt er an, sich auf eine NFL-Rückkehr vorzubereiten. «Ab ins Fitnesscenter», spasst er dort und teilt kurz darauf Bilder von seiner Haussuche in Cincinnati.

In einigen Wochen werde Watt in England sein, um Burnley zu besuchen. Trafford hofft nun erstmal, dass er bis dahin noch immer ohne Gegentor ist – wahrscheinlich würde der ehemalige und womöglich künftige Football-Profi dann den ein oder anderen Spruch zu hören kriegen.

Der Wechsel in die Premier League ist schon so gut wie fix

Für Trafford und Burnley geht es aber noch um mehr als nur die Beendigung von Watts Ruhestand. Der Premier-League-Absteiger, bei dem in der letzten Saison auch Zeki Amdouni spielte, steht derzeit auf Platz 3 der Championship und ist noch immer im Rennen um die beiden direkten Aufstiegsplätze. Ein Platz im Playoff um das dritte Ticket fürs englische Oberhaus ist Burnley so gut wie sicher.

J. J. Watt spielte für Houston und Arizona insgesamt elf Saisons in der NFL – Ende 2022 trat er zurück. Bild: www.imago-images.de

Ausserdem sind Trafford und die «Clarets» auf dem Weg zu einigen weiteren Rekorden. Zur Bestmarke für die längste Zeit ohne Gegentor in einer nationalen Liga vom Belgier Dany Verlinden vom FC Brügge aus dem Jahr 1990 fehlen noch 300 Minuten, also knapp dreieinhalb Spiele. Mit erst neun Gegentreffern nach 34 Partien hat Burnley zu diesem Zeitpunkt die wenigsten in der Geschichte des englischen Fussballs.

Über eine gesamte Saison gesehen, stellte Chelsea mit 15 zugelassenen Toren in der Saison 2004/05 die beste Defensive. Burnley wird jedoch acht Partien mehr absolvieren als die 38 Spiele der Blues in der Premier League. Über 46 Partien gesehen erreichte Gillingham 1995/96 in der vierthöchsten Liga mit 20 Gegentreffern die bisher beste Defensive.

Diese Marke scheint für James Trafford, der bereits dreimal für Englands Nationalteam nominiert wurde und im Sommer wohl zu Newcastle wechselt, mehr als nur möglich. Auch wenn er J. J. Watt nicht zur NFL-Rückkehr zwingen sollte.