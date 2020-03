Sport

Final-Four-Turnier um die Champions League? Die Idee der UEFA



UEFA-Idee: Final-Four-Turnier um die Champions League

Wie kann der Europacup noch gerettet werden? Wegen der Corona-Pause droht eine Fussballsaison ohne Meister und Champions-League-Sieger. Doch vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, einen Sieger der «Königsklasse» zu finden.

Die UEFA bereitet ein Final-Four-Format für die Champions League und die Europa League vor. Das berichtet die spanische Zeitung «AS». So könnten die europäischen Klubwettbewerbe trotz der Corona-Pause beendet werden.

Die Halbfinals und der Final würden demnach in einer Begegnung ausgetragen, anstatt dass es in Halbfinals Hin- und Rückspiel gibt. Gespielt würde dort, wo die Endspiele geplant sind: In Istanbul (Champions League) und im polnischen Danzig (Europa League). Dieses Turnierformat gelangte etwa in der Nations League zum Einsatz, wo die Schweiz im Sommer 2019 den Halbfinal gegen Portugal und das Spiel um Platz 3 gegen England verlor.

Wie es im Bericht weiter heisst, will die UEFA diesen Vorschlag ihren 55 Mitgliedsverbänden am Dienstag unterbreiten, wenn es zu einer grossen Videokonferenz kommt.

Ab Viertelfinals im Cup-Modus?

Allerdings sind die beiden Europacup-Bewerbe noch nicht bei den Halbfinals angekommen. In der Champions League sind noch vier Achtelfinal-Rückspiele ausstehend, in der Europa League wurden bislang sechs Achtelfinal-Hinspiele ausgetragen. Der FC Basel gewann seines auswärts bei Eintracht Frankfurt am Donnerstag mit 3:0.

Sind die Achtelfinals absolviert, könnten bereits die Viertelfinals im K.o.-Modus mit einem einzigen Spiel ausgetragen werden. Entweder würde bereits dann auf neutralem Boden ein Gewinner ausgemacht oder das Heimrecht würde ausgelost.

Bei der UEFA-Konferenz geht es auch um die EM 2020, die von Mitte Juni bis Mitte Juli in zwölf Ländern stattfinden soll. Wie der britische «Telegraph» am Samstagabend berichtete, macht sich der europäische Fussballverband Gedanken, das Turnier in den Dezember zu verschieben. So könnten Europacup und nationale Meisterschaften im Sommer fertig gespielt und gleichzeitig der neuen FIFA-Klub-WM 2021 in China ausgewichen werden. Ausserdem wäre eine Winter-EM gewissermassen auch ein Test für die WM 2022 in Katar, welche in der Adventszeit stattfinden wird. (ram)

