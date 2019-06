Sport

Barrage-Pleite für den FC Aarau gegen Xamax: Die Bilder und Reaktionen



Die Bilder des FC Aarau nach dem verpassten Aufstieg:

#geaarout: Die Bilder und Reaktionen auf die bittere Barrage-Pleite des FC Aarau

Das Aarauer Fussballmärchen in der Barrage endete in einem tragischen Thriller. Ein revitalisiertes Neuchâtel Xamax siegte nach dem 0:4 im Hinspiel in Aarau ebenfalls 4:0 – und sicherte sich den Ligaerhalt im Penaltyschiessen. Bitter für den FC Aarau und wer den Schaden hat, ihr wisst schon.

Ich hatte irgendwo gelesen, der FC Aarau sei schon mit eineinhalb Beinen in der Super League gestanden. Bei elf Spielern ist das wenig. — Philippe Oesch (@p_oesch) 2. Juni 2019

4:0 im Hinspiel, Champagner kalt, Tischis gedruckt. Und ehe du dich versiehst reist du nächste Saison doch wieder in die Fussballprovinz zu Zwergen wie @FCRJ_Fussball und @1886_gc_zuerich Shit happens. #AARXAM — Mischa Felber (@mischafelber2go) 2. Juni 2019

Hat es Constantin nicht gesagt? Aarau hat keine Chance. — Werner Gamper (@wgamper) 2. Juni 2019

Wie bringt man einen Champagnerkorken wieder in die Flasche zurück? Frag den @FCAarau1902 . #AARXAM — Herr Shearer (@HerrShearer) 2. Juni 2019

4:0 Auswärtssieg im Hinspiel sollte reichen zum Weiterkommen.



FC Aarau: hold my beer pic.twitter.com/hWzImwEPvU — Nick (@schnix1904) 2. Juni 2019

Nominiere als Unwort des Jahres: ‚Heimvorteil‘ #AARXAM — Peter Hossli (@phossli) 2. Juni 2019

Es gibt Orte, da schlagen Niederlagen in Gewalt um. Und es gibt Aarau, da wird das Team auch nach bitteren Abenden gefeiert. Da bleibt auch das neutrale Auge nicht trocken. Chapeau! #Barrage #AARXAM pic.twitter.com/mYyF6OnkDc — Joël Müller (@Leosch_97) 2. Juni 2019

(zap)

