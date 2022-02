Das freut den FCZ – Verfolger Basel lässt zuhause gegen Sion Punkte liegen

Das Szenario war für Basel unglücklich, das Resultat aber entsprach dem Spielgeschehen. Den einen Punkt verdiente sich Sion. Es hätte in den ersten 70 Minuten eine bessere Ausbeute verdient gehabt als die beiden Treffer, die Itaitinga (11.) mit einem Fallrückzieher und Doppeltorschütze Grgic (56.) mit einem direkten Freistoss erzielten.

Grgic weist die Muttenzerkurve an, die Klappe zu halten.

Grgic weist die Muttenzerkurve an, die Klappe zu halten. Bild: keystone

Als der FC Basel nach dem 3:2 von Liam Millar (69.) die Partie erstmals in den Griff zu kriegen schien, schlug der FC Sion nochmals zu. Der überragende Anto Grgic verwertete sieben Minuten vor Spielschluss einen Penalty, den der Sekunden zuvor eingewechselte junge Nasser Djiga verursacht hatte.

Da war seine Welt noch in Ordnung: FCB-Routinier Valentin Stocker lässt sich feiern.

Da war seine Welt noch in Ordnung: FCB-Routinier Valentin Stocker lässt sich feiern. Bild: keystone

