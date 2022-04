Rafael Santos Borré bejubelt sein Traumtor zum 2:0 für Farankfurt. Bild: keystone

Nach Gala noch gezittert: Frankfurt wirft Barcelona aus der Europa League

Nach den Ausscheiden von Bayern München in der Champions League bleibt die Bundesliga in der Europa League noch doppelt vertreten.

Europa League

Die Viertelfinal-Rückspiele:

Atalanta – Leipzig 0:2

Hinspiel 1:1

Trotz der günstigen Ausgangslage mit dem 1:1 im Hinspiel in Leipzig verpassen Atalanta Bergamo und Remo Freuler den Einzug in die Halbfinals der Europa League. Atalanta verliert das Rückspiel 0:2.

Nkunku bringt Leipzig in Führung. Video: streamja

Der französische Goalgetter Christopher Nkunku, mit 17 Toren noch vor Erling Haaland der drittbeste Torschütze der Bundesliga-Saison, erzielte das 1:0 nach weniger als 20 Minuten mit einem präzisen Schuss via Pfosten. Die perfekte Vorarbeit leistete Konrad Laimer. Der Österreicher vergab früh in der zweiten Halbzeit eine grosse Chance auf das 2:0 in einer Phase, in der Atalanta auf den Ausgleich drückte.

Nkunku doppelt für Leipzig nach. Video: streamja

Die Italiener kamen in der zweiten Halbzeit sehr oft in Leipzigs Strafraum, aber in den wenigsten Fällen konnten sie den Ball in der Abschlusszone kontrollieren. Die Entscheidung fiel nach 87 Minuten, als Nkunku einen von Goalie Juan Musso verschuldeten Foulpenalty verwertete.

Atalanta Bergmo - Leipzig 0:2 (0:1)

SR Lahoz (ESP).

Tore: 18. Nkunku 0:1. 87. Nkunku (Foulpenalty) 0:2.

Bemerkungen: Atalanta Bergamo bis 88. mit Freuler (verwarnt).

Barcelona – Frankfurt 2:3

Hinspiel 1:1

Barcelona, das die letzten sieben Meisterschaftsspiele allesamt gewonnen hatte, enttäuschte gegen die ohne den verletzten Djibril Sow angetretenen Frankfurter auf der ganzen Linie. Der Auftritt erinnerte stark an das 0:3, das die Katalanen Mitte September zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase ebenfalls zuhause gegen Bayern München eingefangen hatte.

Kostic bringt Frankfurt vom Punkt in Führung. Video: streamja

Ohne den verletzten Abwehrchef Gerard Piqué offerierte Barcelonas Defensive den Deutschen in beiden Halbzeiten Torchancen, die zu mehr als zu drei Toren hätten ausreichen müssen. Filip Kostic war der Matchwinner. Der Serbe verwertete schon nach vier Minuten einen Foulpenalty und traf in der zweiten Halbzeit mit einem Flachschuss von der Seite zum 3:0.

Santos Borré trifft herrlich zum 0:2 für Frankfurt. Video: streamja

Sergio Busquets erzielte Barças 1:3 erst in der 91. Minute. Es wurde danach aber noch weitere acht Minuten nachgespielt, während denen die Spanier – zu spät – Dampf machten. Ein Penalty-Tor zum 2:3 fiel mit dem Schlusspfiff. Es wurde nicht mehr angespielt.

Kostic macht mit dem dritten Tor für Frankfurt alles klar. Video: streamja

Busquets sorgt noch für den Ehrentreffer. Video: streamja

Barcelona - Eintracht Frankfurt 2:3 (0:2)

SR Soares Dias (POR).

Tore: 4. Kostic (Foulpenalty) 0:1. 36. Borré 0:2. 67. Kostic 0:3. 91. Busquets 1:3. 100. Depay (Penalty) 2:3.

Bemerkungen: Barcelona ohne Piqué, Fati, Umtiti und Roberto (alle verletzt). Eintracht Frankfurt ohne Sow, Ramaj (beide verletzt) und Tuta (gesperrt). 101. Gelb-rote Karte gegen Dicka (Eintracht Frankfurt).

Die weiteren Telegramme:

Lyon - West Ham United 0:3 (0:2) (Hinspiel 1:1)

SR Schärer (SUI).

Tore: 38. Dawson 0:1. 44. Rice 0:2. 48. Bowen 0:3.

Glasgow Rangers - Braga 3:1 (2:1, 2:0) n.V. (Hinspiel 0:1)

SR Letexier (FRA).

Tore: 2. Tavernier 1:0. 43. Tavernier (Foulpenalty) 2:0. 83. Carmo 2:1. 101. Roofe 3:1.

Bemerkungen: Glasgow Rangers ohne Itten (nicht im Kontingent für den Europacup). 42. Rote Karte gegen Tormena (Foul). 105. Gelb-rote Karte gegen Medeiros (Braga).

Conference League

Die Viertelfinal-Rückspiele:

Rom – Bodö/Glimt 4:0

Hinspiel 1:2

Die AS Rom korrigiert die überraschende Auswärts-Schlappe im norwegischen Bodö mit einem überzeugenden 4:0-Heimsieg. Mann des Spiels war Nicolo Zaniolo mit einem Hattrick.

Abraham bringt Rom in Führung. Video: streamja

Zaniolo erhöht für die Römer. Video: streamja

Zaniolo stellt bereits auf 3:0 für Rom. Video: streamja

Zaniolo komplettiert den Hattrick. Video: streamja

Roma - Bodö/Glimt 4:0 (3:0)

SR Sanchez (ESP).

Tore: 5. Abraham 1:0. 23. Zaniolo 2:0. 29. Zaniolo 3:0. 49. Zaniolo 4:0. (abu/sda)