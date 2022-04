Was Murat Yakin ihm wohl sagte? Deutschlands Legende Lothar Matthäus zog das Los der Schweiz. Bild: keystone

Das sind die wichtigsten Fakten zu den drei Schweizer WM-Gegnern

An der Fussball-WM 2022 in Katar trifft die Schweiz in der Adventszeit der Reihe nach auf Kamerun, Brasilien und Serbien. Es ist eine happige Gruppe, die dem Team von Nationaltrainer Murat Yakin bei der Auslosung am Freitagabend in Doha beschert wurde.

Kamerun 🇨🇲

Donnerstag, 24. November

Kamerun! Da denkt man an Roger Milla und den italienischen Sommer 1990. Vor 32 Jahren stiess Kamerun als erstes afrikanisches Team in die WM-Viertelfinals vor. Doch spätestens seit 2002 gab es für die «unzähmbaren Löwen» an Weltmeisterschaften nicht mehr viel zu holen. Vor 20 Jahren gewannen sie letztmals einen Punkt, Trainer war der Deutsche Winfried «Winnie» Schäfer.

2002 spielten die «unbezähmbaren Löwen» (im Bild: Patrick Mboma) in ärmellosen Trikots. Bild: AP

Im vergangenen Februar reichte es beim Afrika-Cup für die Halbfinals. Doch weil das Turnier im eigenen Land stattfand, war dies zu wenig für den Staatspräsidenten. Er ordnete die Entlassung von Trainer Sergio Conceição an. Der Portugiese wurde durch den Rekord-Nationalspieler Rigobert Song ersetzt. Und dieser schaffte gleich auf Anhieb eine Überraschung – den Sieg in der letzten Qualifikationsrunde gegen Algerien.

Rigobert Song 2010 als Spieler … Bild: keystone

… und 2022 als Trainer. Bild: keystone

Kamerun in Zahlen

Gründung Verband: 1959.

FIFA-Ranking (März 2022): 37.

Trainer: Rigobert Song (seit 2022).

WM-Teilnahmen (7): 1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010, 2014.

Bestes WM-Resultat: Viertelfinals (1990).

Qualifikation: Sieger in den Playoffs gegen Algerien (0:1, 2:1).

Bester Torschütze Qualifikation: Maxim Choupo-Moting und Toko Ekambi (je 3 Tore).

Bilanz gegen die Schweiz: Noch kein Spiel.

Brasilien 🇧🇷

Montag, 28. November

Schweiz gegen Brasilien war an der WM 2018 auch das Duell Neymar gegen Behrami. Der Tessiner bearbeitete den Superstar Brasiliens auf jedem Quadratmeter des Rasen. Neymar fiel, schrie und jammerte. Das Spiel endete 1:1, und Brasilien hatte es auch im zweiten WM-Spiel gegen die Schweiz nicht geschafft, zu gewinnen. Dieses Remis war der Auftakt in eine ungenügende WM. In den Viertelfinals kam das Out gegen Belgien.

Das war in einer Reihe mit den vorangegangenen WM-Turnieren. Die Brasilianer reisten stets als Topfavorit an, aber 2006, 2010 und 2018 nach den Viertelfinals schon wieder heim. Seit dem letzten von fünf WM-Titeln (2002) reichte es nur noch einmal für die Halbfinals. Doch stolz sind sie darauf nicht: Das 1:7-Debakel vor acht Jahren im eigenen Land gegen Deutschland hallt eigentlich bis heute nach.

In Katar nehmen Neymar & Co. den nächsten Anlauf zum sechsten Triumph. Die jüngste Bilanz lässt die Brasilianer zuversichtlich sein. Seit der letzten WM hat die «Seleção» nur ein Pflichtspiel verloren – den Final an der Copa America 2021 gegen Argentinien.

Nach dem WM-Desaster gegen Deutschland 2014 war nicht nur der echte Neymar bedient. Bild: EPA

Brasilien in Zahlen

Gründung Verband: 1914.

FIFA-Ranking (März 2022): 1.

Trainer: Tite (seit 2016).

WM-Teilnahmen (21): 1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018.

Bestes WM-Resultat: Weltmeister (1958, 1962, 1970, 1994, 2002).

Qualifikation: Sieger der Südamerika-Gruppe.

Bester Torschütze Qualifikation: Neymar (8 Tore).

Bilanz gegen die Schweiz: 9 Spiele, 3 Siege, 4 Unentschieden, 2 Niederlagen.

Serbien 🇷🇸

Freitag, 2. Dezember

Die serbische Nationalmannschaft ist drauf und dran, wieder zu einer Grösse im europäischen Fussball zu werden. So gross, wie sie es vielleicht nie mehr war seit dem Bürgerkrieg in den Neunzigerjahren und dem Zerfall Jugoslawiens. Nationaltrainer Dragan Stojkovic, einst selbst einer der besten Fussballer auf dem Balkan, verfügt in der Offensive über eine Reihe hochbegabter: Sergej Milinkovic-Savic von Lazio Rom, Igor Tadic von Ajax Amsterdam und Dusan Vlahovic von Juventus Turin.

Auf dem 80-Millionen-Euro-Stürmer Vlahovic ruhen Serbiens Hoffnungen. Bild: keystone

Mit diesem Trio gelang dank dem Auswärtssieg im letzten Gruppenspiel gegen Portugal sogar die direkte Qualifikation für die WM in Katar. Und hier will es Serbien besser machen als bei den letzten Teilnahmen. 2006, 2010 und 2018 war nach der Vorrunde Schluss. Vor vier Jahren unter anderem wegen dem dramatischen 1:2 im Spiel gegen die Schweiz. Letztmals hat Serbien 1998 die K.o.-Phase erreicht – mit Stojkovic als Captain.

Serbien in Zahlen

Gründung Verband: 1919.

FIFA-Ranking (März 2022): 25.

Trainer: Dragan Stojkovic (seit 2021).

WM-Teilnahmen (12*): 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1984, 1982, 1990, 1998, 2006, 2010, 2018.

Bestes WM-Resultat: 4. Platz (1962).

Qualifikation: Sieger der Gruppe A in Europa.

Bester Torschütze Qualifikation: Aleksandar Mitrovic (8 Tore).

Bilanz gegen die Schweiz: 14 Spiele, 3 Siege, 5 Unentschieden, 6 Niederlagen.

(* = bis 1990 als Jugoslawien / 1998 als Bundesrepublik Jugoslawien / 2006 als Serbien und Montenegro)

