«Leckerbissen», «tolle Herausforderungen» – Reaktionen zur Schweizer WM-Gruppe

An der WM 2022 in Katar trifft die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft auf Rekord-Weltmeister Brasilien, Serbien und Kamerun. Das ergab die Auslosung am Freitagabend in Doha.

Der Spielplan:

Donnerstag, 24. November: Schweiz – Kamerun

Montag, 28. November: Brasilien – Schweiz

Freitag, 2. Dezember: Serbien – Schweiz

Die Anspielzeiten und Stadien sind noch nicht bestimmt. Am Samstag soll der komplette WM-Spielplan veröffentlicht werden.

Murat Yakin

Nationaltrainer

«Das sind tolle Herausforderungen, tolle Mannschaften, tolle Nationen, tolle Spieler. Wir bereiten uns sehr gut vor, damit wir die nächste Runde erreichen. Brasilien und Serbien kennen wir von der WM 2018, wir werden es ihnen nicht leicht machen. Kamerun hat sich in den WM-Playoffs durchgesetzt, hat ebenfalls eine sehr interessante Mannschaft. Ich bin mit der Auslosung zufrieden, wir freuen uns auf alle Gegner.»

Silvan Widmer

Nationalspieler

«Es ist eine schwierige Gruppe. Vor vier Jahren hat sich die Schweiz in einer ähnlichen Gruppe für die Achtelfinals qualifiziert. Damals war ich noch nicht dabei, darum werden es lauter ‹Leckerbissen› für mich. Gegen alle Nationen habe ich noch nie gespielt, darum wird es ein persönliches Riesen-Highlight für mich. Brasilien und Serbien schätze ich sehr stark ein, Kamerun ebenfalls. Es wird drei sehr intensive Spiele geben. Das Ziel bleibt, die Gruppe zu überstehen. Mit unseren Qualitäten ist das möglich.»

Pierluigi Tami

Direktor Nationalteams

«Wir sind mit der Auslosung zufrieden. Es ist natürlich eine spezielle Situation, dass wir auf zwei Gegner treffen, gegen die wir bereits 2018 gespielt hatten. Wir freuen uns auf diese Duelle unter anderem mit Brasilien, der Nummer 1 der Welt. Das Ziel ist klar: Wir wollen in die Achtelfinals.»

Benjamin Huggel

Ex-Nationalspieler und SRF-Experte

«Brasilien ist als Rekord-Weltmeister die grösste Herausforderung, die der Schweiz zugelost werden konnte. Es hat eine super gute Mannschaft, die offensiv wie defensiv sehr stark ist, Brasilien ist der Topfavorit in dieser Gruppe. Gegen Kamerun im ersten Spiel ist es wichtig, zu punkten, weil danach Brasilien wartet. An den dritten Gruppengegner Serbien erinnern wir uns natürlich wegen des Spiels 2018. Seither sind die Serben noch besser geworden, sie haben ein unglaubliches Offensivpotenzial.»

Dominique Blanc

Präsident Schweizerischer Fussballverband

«Man muss pragmatisch sein. Man kennt die Gruppe. Wir werden uns vorbereiten, um zu gewinnen. Wir werden sicher keine Polemik machen. Wir sind in Kontakt mit dem serbischen Verband, es sind Freunde. Es ist ein Fussballspiel.» (ram)

