Schweizer Fussballerinnen waren im Zeitraum von 1970 bis 1994 oft Opfer medialer Herablassung. Selten ging es um ihre Leistung, dafür vielmehr um ihr Aussehen oder um ihre sexuelle Orientierung. Journalisten nahmen kein Blatt vor den Mund.



Im Jahr 1970 wurde die Schweizer Damenfussball-Liga nach etlichen Protesten gegründet – ein Jahr danach wurde das Frauenstimmrecht eingeführt. Zu jener Zeit hatten Frauen in der Gesellschaft eine klare Rolle: Haushalten, Kindererziehung und dem Mann den Rücken stärken. Fussballspielen gehörte definitiv nicht dazu. Nichtsdestotrotz erkämpften sich die Frauen in dieser Männerdomäne einen Platz und lebten ihre Passion aus.

Und so wurde auch die Neugier der Journalisten geweckt.

Der FC Goitschel war der erste offizielle Frauenfussball-Klub in der Schweiz, gegründet von den Schwestern Monika und Silvia Stahel aus dem Murgenthal. Mit diesem Klub-Namen ehrten sie ihre Idole – die französischen Skirennfahrerinnen Marielle und Christine Goitschel. Abseits der Piste spielten die beiden ebenfalls leidenschaftlich Fussball. Im Jahr 1966 besuchte ein interessierter Journalist Silvia und Monika Stahel. Seine Eindrücke des Treffens schreibt er wie folgt nieder:

«In ihren Trainingsanzügen und Fussballschuhen sehen sie aus wie Jünglinge, ihre kurzgeschorenen Köpfe, ihre eckigen Bewegungen, ihr harter Handschlag. Sie fühlen sich nicht wohl in Röcken, sie bevorzugen lange Hosen. Wenn nicht die Berufsarbeit bestimmend wäre, so würden sie wohl nie Röcke tragen.»

1970 feiert die Schweizer Nati einen 9:0-Kantersieg gegen Österreich. Da das Nachbarland der Erzrivale der Männer ist, nutzten die Journalisten diese Chance aus, um das österreichische Volk kleinzumachen. Zur Berichterstattung gehörte auch die Verniedlichung der Spielerinnen:

«Neun Mal glich das Breite-Stadion einem Hexenkessel: immer dann, wenn die Madeleine, die Kathrin, die Rita oder auch die Fiorenza, die recht charmanten Schweizer Balltreterinnen, der ersten Dame Österreichs die Kugel in den Hanf setzten.»

Ging es jedoch darum, das Können einer Frau zu beschreiben, so wurde sie beim Nachnamen genannt. Oftmals wurde eine bemerkenswerte Szene dafür genutzt, um den Vergleich zu den Männern zu ziehen:

«Die Moser riss oft lehrbuchmässig mit dem Pass die ganze gegnerische Verteidigung auf (...). Immerhin sei festgestellt, dass Fussballexperten der Ansicht waren, eine Boll könnte ohne Weiteres in einer Herren-3. Liga Mannschaft mitspielen.» «Wie da beispielsweise die Zürcherin Kretz vom rechten Flügel her Flankenbälle zur Mitte servierte, hätte selbst männliche Fussballer vor Neid erblassen lassen.»

Das Aussehen oder der Beziehungsstatus der Frauen waren teils wichtiger als die Resultate selbst. Tatsächlich wurden Berichte publiziert, bei denen das Resultat komplett fehlte. Geschichtliche Symbolfiguren wie die «Stauffacherinnen» wurden ebenso eingesetzt: