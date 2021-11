Am Ende bleibt Dortmund gegen Ajax wieder nur der Frust. Bild: keystone

Dortmund verliert bitter – Leipzig trotz PSG Punkt ab – Liverpool schlägt Atlético

Liverpool und Ajax Amsterdam qualifizieren sich wie am Vortag Bayern und Juventus Turin schon in der 4. Runde für die Achtelfinals der Champions League. Ajax setzt sich in Dortmund durch, Liverpool gegen Atlético Madrid.

Gruppe A

ManCity – Brügge 4:1

Manchester City bekundete zuhause gegen Brügge trotz eines Eigentors keine Mühe. Foden, Mahrez, Sterling und Gabriel Jesus sorgten für einen deutlichen Sieg.

Manchester City - FC Brügge 4:1 (1:1)

SR Lahoz (ESP).

Tore: 15. Foden 1:0. 17. Stones (Eigentor) 1:1. 54. Mahrez 2:1. 72. Sterling 3:1. 92. Gabriel Jesus 4:1.

Bemerkungen: Manchester City ohne Torres (verletzt) und Mendy (Gefängnis).

Leipzig – PSG 1:2

Leipzig hat keine Chance mehr in der Champions League zu überwintern. Dank einem von Dominik Szoboszlai verwandelten Penalty in der 92. Minute reichte es den Sachsen aber daheim gegen Paris Saint-Germain zumindest zu einem 2:2. Beide Treffer von PSG schoss in Abwesenheit von Lionel Messi der im Sommer von Liverpool gekommene Georginio Wijnaldum.

Leipzig - Paris Saint-Germain 2:2 (1:2)

SR Ekberg (SWE).

Tore: 8. Nkunku 1:0. 21. Wijnaldum 1:1. 40. Wijnaldum 1:2. 92. Szoboszlai (Foulpenalty) 2:2.

Bemerkungen: Leipzig ohne Klostermann und Halstenberg (beide verletzt). Paris Saint-Germain ohne Sergio Ramos, Verratti, Paredes, und Messi (alle verletzt). 12. André Silva scheitert mit Foulpenalty an PSG-Goalie Donnarumma.

Gruppe B

Liverpool – Atlético 2:0

Der FC Liverpool sicherte sich den 2:0-Heimsieg gegen Atlético Madrid in den ersten gut 20 Minuten mit den Toren von Diogo Jota und Sadio Mané. Wie im ersten Duell der beiden Teams vor zwei Wochen, als die Engländer 3:2 gewonnen hatten, halfen die Spanier mit einem Platzverweis mit. Der Brasilianer Felipe flog schon nach 36 Minuten für ein Foul gepaart mit einer Unsportlichkeit vom Platz.

Liverpool - Atlético Madrid 2:0 (2:0)

SR Makkelie (NED).

Tore: 13. Jota 1:0. 21. Mané 2:0.

Bemerkungen: Liverpool ohne Keita, Gomez und Milner (alle verletzt). Atlético Madrid ohne Griezmann, Savic (beide gesperrt), Kondogbia, Lemar und Llorente (alle verletzt). 36. Rote Karte gegen Felipe (Atlético Madrid).

Milan – Porto 1:1

Die AC Milan sicherte sich durch das 1:1 daheim gegen Porto im vierten Spiel den ersten Punkt. Dank einem Eigentor nach einer guten Stunde glichen die Italiener den frühen Rückstand aus. Für Porto hatte der Kolumbianer Luis Diaz in der 6. Minute getroffen.

Milan - Porto 1:1 (0:1)

SR Turpin (FRA).

Tore: 6. Luis Diaz 0:1. 61. Mbemba (Eigentor) 1:1.

Bemerkungen: Milan u.a. ohne Maignan, Florenzi und Rebic (alle verletzt). Porto u.a. ohne Uribe.

Gruppe C



Sporting – Besiktas 4:0

Sporting Lissabon - Besiktas Istanbul 4:0 (3:0)

SR Karazew (RUS).

Tore: 31. Gonçalves (Foulpenalty) 1:0. 38. Gonçalves 2:0. 41. Paulinho 3:0. 56. Sarabia 4:0.

Bemerkungen: Besiktas ohne Batshuayi (verletzt) und Pjanic (nicht im Aufgebot). 90. Gelb-Rote Karte gegen Josef (Besiktas).

Dortmund – Ajax 1:2

In Dortmund sah Mats Hummels gegen Ajax Amsterdam (1:3) sogar noch vor Ablauf der ersten halben Stunde die Rote Karte - vom englischen Schiedsrichter Michael Oliver für ein Foul, das nicht so streng hätte bestraft werden müssen. Bei Hummels Abwehrkollege Manuel Akanji dürfte die Szene Erinnerungen an den EM-Viertelfinal gegen Spanien geweckt haben. Damals zeigte Oliver dem Schweizer Remo Freuler ebenfalls für ein mehr ungestümes als gefährliches Tackling die Rote Karte.

«Für mich ist es ganz klar kein Platzverweis.» Gregor Kobel, BVB-Goalie

Zu zehnt schossen die Dortmunder vor der Pause durch einen Penalty von Marco Reus das 1:0, das sie auch dank dem starken Goalie Gregor Kobel bis in die 72. Minute erfolgreich verteidigten. Gegen die Treffer von Dusan Tadic (72.), Sébastien Haller (83.) und Davy Klaassen (93.) konnte der 23-Jährige nichts ausrichten. Haller, der nunmehr siebenmal in dieser Champions-League-Saison getroffen hat, setzte sich vor dem 2:1 im Kopfball-Duell gegen Akanji durch.

Dortmund - Ajax Amsterdam 1:3 (1:0)

SR Oliver (ENG).

Tore: 37. Reus (Foulpenalty) 1:0. 72. Tadic 1:1. 83. Haller 1:2. 93. Klaassen 1:3.

Bemerkungen: Dortmund mit Kobel und Akanji, ohne Hitz (Ersatz) und Bürki (nicht im Aufgebot) sowie Haaland, Can, Guerreiro, Reyna, Morey und Schmelzer (alle verletzt). 29. Rote Karte gegen Hummels (Dortmund).

Gruppe D

Real Madrid – Schachtar 2:1

Real Madrid erzielt sein 1000. Tor in der Champions League und ist nach dem 2:1-Heimsieg gegen Schachtar Donezk den Achtelfinals nahe.

Karim Benzema gelang in der 14. Minute der historische 1000. Treffer in Meistercup und Champions League. Der Franzose musste nach einem Pass von Vinicius nur noch ins leere Tor einschieben. Nach einer guten Stunde erzielte Benzema - erneut nach Pass von Vinicius - auch das 2:1. Hinter Real Madrid mit seinen 1001 Toren folgen Bayern München (763) und Barcelona (654) als treffsicherste Teams im Wettbewerb.

Real Madrid - Schachtar Donezk 2:1 (1:1)

SR Bastien (FRA).

Tore: 14. Benzema 1:0. 39. Fernando 1:1. 61. Benzema 2:1.

Bemerkungen: Real Madrid ohne Mariano Diaz, Ceballos, Valverde, Bale und Rodrygo (alle verletzt). Schachtar Donezk ohne Junior Moraes und Konopljanka (verletzt).

Sheriff – Inter 1:3

Inter Mailand gewinnt das zweite wichtige Direktduell mit Sheriff Tiraspol mit 3:1 und rückt damit in der Gruppe auf den zweiten Platz vor.

Sheriff Tiraspol - Inter Mailand 1:3 (0:0)

SR Zwayer (GER).

Tore: 54. Brozovic 0:1. 66. Skriniar 0:2. 83. Sanchez 0:3. 92. Traoré 1:3. (abu/sda)