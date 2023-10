Pep Guardiola lauscht der Frage eines Journalisten. Bild: www.imago-images.de

Dieses Lob von Pep Guardiola geht YB-Fans runter wie Honig

Am Ende gab es das Resultat, mit dem man rechnen konnte. Titelverteidiger Manchester City gewann das Champions-League-Gruppenspiel bei den Young Boys in Bern.

Bei der 1:3-Niederlage verkaufte YB seine Haut allerdings teuer. Und der zwischenzeitliche Ausgleich durch Meschack Elia war ein wunderschönes Tor.

Das fabelhafte 1:1 durch Meschack Elia. Video: SRF

Pep Guardiola sprach lobend über die Berner Leistung. Nach der Partie wurde der Trainer von Manchester City von einem Reporter gefragt, wer sein Lieblingsspieler bei YB sei und ob er sich vorstellen könne, dass dieser eine Rolle in seinem Team spielen könne.

«Das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt»

Darauf ging Guardiola nicht wirklich ein. Dafür lobte er den Schweizer Meister für seine Leistung. «Ich mag ihren Spielstil, sie sind ein aggressives Team», sagte Guardiola. «Wir sind genug bescheiden, um zu akzeptieren, dass uns Gegner weh tun können. Das Tor von YB war fantastisch, sowohl der Angriff wie Elias Abschluss.»

Guardiola ab 3:35 Min. über YB. Video: YouTube/BeanymanSports

Er sei wirklich zufrieden mit dem Sieg seiner Mannschaft, betonte er. «Die Leute sagen: Ja, aber das ist Manchester City und der Gegner ist nur YB. Aber man muss hierherkommen und siegen, und das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt.» Wenn man in der Champions League auswärts spiele, sei das überall eine schwierige Aufgabe.

Das erfährt nun als nächstes YB. Denn in der 4. Runde der Gruppenphase der Champions League kommt es am Dienstag, 7. November zum Rückspiel in Manchester. Für die Young Boys ist das anschliessende Heimspiel noch wichtiger: Dann geht es gegen Roter Stern Belgrad aller Voraussicht nach um Rang 3, der nach der Winterpause zur Teilnahme an der Europa League berechtigt. (ram)