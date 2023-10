Trotz Sieg in Newcastle waren die BVB-Spieler nicht immer zufrieden. Bild: keystone

Dortmund holt sich in Newcastle den ersten Sieg – PSG deklassiert Milan

Mehr «Sport»

Gruppe E

Feyenoord – Lazio 3:1

Beim 3:1-Sieg von Feyenoord Rotterdam gegen Lazio Rom spielte Santiago Gimenez einmal mehr gross auf. Der 22-jährige Mexikaner, der in der Liga am Laufmeter trifft und nach neun Runden bereits 13 Tore auf dem Konto hat, kam nach abgesessener Rotsperre zum ersten Einsatz in dieser Champions-League-Kampagne.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Und Gimenez bewies, dass auch international Verlass auf ihn ist. In der 31. Minute brachte er die Gastgeber in Führung, nachdem sein vermeintlicher Führungstreffer sechs Minuten zuvor wegen eines knappen Offsides nicht gezählt hatte. Das starke Heimteam baute die Führung noch vor der Pause aus, ehe Gimenez in der 74. Minute mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung sorgte.

Celtic – Atlético 2:2

Damit zog Feyenoord in der Tabelle an Lazio wie auch an Atlético vorbei, das auswärts gegen Celtic Glasgow nicht über ein 2:2-Unentschieden hinauskam. Dabei reagierten die Spanier aber zwei Mal auf einen Rückstand.

Atlético beendete das Spiel nur zu zehnt. Bild: keystone

Celtic Glasgow - Atlético Madrid 2:2 (2:1)

SR Zwayer.

Tore: 4. Furuhashi 1:0. 25. Griezmann 1:1. 28. Palma 2:1. 53. Morata 2:2.

Bemerkungen: 25. Hart hält Penalty von Griezmann. 82. Gelb-Rote Karte De Paul (Atlético).

Gruppe F

Newacstle – Dortmund 0:1

In der Gruppe F kam es zum Schweizer Duell zwischen Fabian Schärs Newcastle United und Gregor Kobels Borussia Dortmund. Die bis dahin noch sieglosen Gäste aus Deutschland starteten entschlossen in die Partie, mussten sich aber bis kurz vor der Pause gedulden, ehe der Ball zum einzigen Mal in dieser Partie im Netz landete.

Nmecha erzielt das einzige Tor des Spiels. Video: SRF

Felix Nmecha brachte den BVB nach einem schnellen Gegenangriff in Führung. Newcastle, das in der Runde davor Paris Saint-Germain mit 4:1 nach Hause geschickt hatte, kam zwar ebenfalls zu Chancen, scheiterte aber wiederholt an der Torumrandung oder am stark agierenden Kobel.

Newcastle United - Borussia Dortmund 0:1 (0:1)

SR Dias.

Tor: 45. Nmecha 0:1.

Bemerkungen: Newcastle mit Schär. Dortmund mit Kobel.

PSG – Milan 3:0

Während sich Dortmund dank dem Sieg im Kampf um die Achtelfinal-Plätze zurückmeldete, setzte sich der PSG wieder an die Spitze der Gruppe. Die Franzosen setzten sich gegen die ohne den verletzten Noah Okafor angetretene AC Milan problemlos mit 3:0 durch.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Paris Saint-Germain - AC Milan 3:0 (1:0)

SR Vincic.

Tore: 32. Mbappé 1:0. 53. Kolo Muani 2:0. 89. Lee 3:0.

Bemerkungen: Milan ohne Okafor (verletzt).

Gruppe G

YB – Manchester City 1:3

Leipzig – Roter Stern 3:1

In der YB-Gruppe holt sich RB Leipzig den zweiten Sieg. Die Deutschen gewinnen das Heimspiel gegen Roter Stern Belgrad 3:1.

Simons trifft haargenau. Video: SRF

Der in der 12. Minute erzielte Führungstreffer von David Raum war der verdiente Lohn für eine engagierte Startphase, in der die Leipziger den Gästen aus Serbien kaum Luft zum Verschnaufen gaben. Und gerade, als Belgrad doch etwas besser ins Spiel gefunden hatte, sorgte Xavi Simons mit einem Schuss aus gut 22 Metern für das 2:0. Auf den Anschlusstreffer der Serben fanden die überlegenen Leipziger in der Person von Dani Olmo nochmals eine Antwort und sicherten sich die nächsten drei Punkte.

RB Leipzig - Roter Stern Belgrad 3:1 (1:0)

SR Sanchez.

Tore: 12. Raum 1:0. 59. Simons 2:0. 70. Stamenic 2:1. 84. Olmo 3:1.

Gruppe H

Barcelona – Donezk 2:1

In der Gruppe H steht Barcelona nach dem 3. Spieltag in der Champions League mit dem Punktemaximum da. Beim 2:1 im Heimspiel gegen Schachtar Donezk mussten die Katalanen jedoch härter kämpfen als erwartet. Zunächst nahm die Partie im Olympiastadion den erwarteten Verlauf. Ferran Torres und Fermin Lopez brachten das Heimteam mit Toren in der 28. und 36. Minute verdient in Führung.

Fermin Lopez trifft zum 2:0. Video: SRF

Weil es Barcelona in der Folge jedoch verpasste, die Führung auszubauen, fand Donezk aus dem Nichts zurück ins Spiel. Nach dem Anschlusstreffer in der 62. Minute wagten sich die Gäste aus der Ukraine wiederholt in die Offensive, brachten Barça aber nicht mehr ernsthaft in Bedrängnis.

Barcelona - Schachtar Donezk 2:1 (2:0)

SR Kruzliak.

Tore: 28. Torres 1:0. 26. Lopez 2:0. 62. Sudakow 2:1. (abu/sda)

Antwerpen – Porto 1:4

Erster Verfolger ist Porto, das die Partie gegen Royal Antwerp nach überraschendem Rückstand zur Pause drehte und unter anderem dank drei Toren des Brasilianers Evanilson 4:1 gewann.