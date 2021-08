Sport

Neue Saison, ewige Story – Gladbach ärgert sich über den ominösen Bayern-Bonus

Die 59. Saison der Bundesliga ist lanciert. Gleich am ersten Abend regt sich Fussball-Deutschland wieder über die vermeintliche Bevorzugung von Bayern München auf. Borussia Mönchengladbach war in einem offensiv geführten Spiel etwas näher am Sieg, doch es endete 1:1.

Wer die Bayern bezwingen will, sollte sich darauf einstellen, dass er mindestens zwei Tore benötigt – weil Robert Lewandowski auf jeden Fall trifft. Dies galt beim Auftaktspiel der Bundesliga-Saison, an dem jeweils der Titelverteidiger beteiligt ist, auch für Borussia Mönchengladbach. Das Führungstor von Alassane Pléa in der 10. Minute reichte nicht, weil Lewandowski noch vor der Pause ausglich.

In der zweiten Hälfte spielten und drückten eine Zeitlang die Bayern. Trainer Adi Hütter konnte bei seinem Einstand in der Meisterschaft mit Gladbach froh sein, dass er einen Yann Sommer in EM-Form zwischen den Pfosten wusste. Sommer machte mit Paraden eine um die andere Chance der Bayern zunichte. «Er hat sensationell gehalten», lobte ihn Mittelfeldspieler Lars Stindl auf DAZN.

Ab der 70. Minute jedoch kamen die Gladbacher bei Konterangriffen ihrerseits dem Siegestor nahe. In zwei strittigen Szenen hätte der Schiedsrichter auf Foulpenalty für Gladbach entscheiden können. Aber sowohl der Schiedsrichter als auch der VAR waren anderer Meinung. In der ersten Szene hatte Upamecano Thuram gestoppt: «Er zieht ihn oben und trifft ihn unten … ja Wahnsinn. Wir müssen es hinnehmen, vielleicht haben wir in dieser Saison auch mal mehr Glück», sagte Stindl, als ihm die Aktion gezeigt wurde. «Je öfter ich es sehe, desto klarer wird der Fall», urteilte DAZN-Experte Sandro Wagner.

Borussia Mönchengladbach - Bayern München 1:1 (1:1)

Tore: 10. Pléa 1:0. 42. Lewandowski 1:1. - Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer und Elvedi, ohne Embolo (verletzt) und Zakaria (krank). (ram/sda)

