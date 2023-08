19 Jahre hütete Gianluigi Buffon das Tor von Juventus – nun beendet er seine Karriere. Bild: AP/ANSA

Mit 45 ist Schluss: Goalie-Legende Gianluigi Buffon beendet Karriere

Gianluigi Buffon tritt zurück. Was italienische Medien bereits am Dienstag berichteten, bestätigte der 45-Jährige nun in den sozialen Medien. Der Rekordspieler der Serie A und der italienischen Nationalmannschaft wird seine Profikarriere nach 28 Jahren und insgesamt über 1100 Partien beenden.

«Das war's, Freunde», schrieb Buffon. Obwohl der Italiener angeblich sehr lukrative Angebote aus Saudi-Arabien vorliegen hatte, setzte er einen Schlussstrich unter seine Karriere: «Ihr habt mir alles gegeben und ich habe euch alles gegeben. Wir haben es gemeinsam getan.»

Die Stationen in der Karriere von Gianluigi Buffon 1995 bis 2001: AC Parma

2001 bis 2018: Juventus Turin

2018 bis 2019: Paris Saint-Germain

2019 bis 2021: Juventus Turin

2021 bis 2023: AC Parma



Buffon gilt als einer der besten Goalies der Geschichte, 2006 wurde er mit Italien Weltmeister und stand mit seinem Land zudem im Final der EM 2012. Auch im Klub feierte er grosse Erfolge. Mit Juventus wurde er zehnmal Meister, sechsmal Cupsieger und stand dreimal im Final der Champions League. Bei seinem Jugendklub AC Parma gewann er in der Saison 1998/99 zudem den UEFA-Cup (heute Europa League).

Gianluigi Buffon im Jahr 2006 nach dem grössten Erfolg seiner Karriere. Bild: AP

2021, genau 20 Jahre nach seinem Wechsel für knapp 53 Millionen Euro zu Turin, kehrte er nach Parma zurück, um seine Karriere ausklingen zu lassen. Nach zwei Jahren beim italienischen Zweitligisten löste er seinen Vertrag ein Jahr vor Ablauf vorzeitig auf.

Gianluigi Buffons Karriere in Zahlen Spiele für seine Klubs: 975 (429-mal zu null)

Länderspiele: 176 (77-mal zu null)

Erfolge: 10-mal Italienischer Meister, 1-mal Französischer Meister, 6-mal Italienischer Cupsieger, UEFA-Cup-Sieger 1998/99, Weltmeister 2006

Auszeichungen: Welttorhüter der Jahre 2003, 2004, 2006, 2007, 2017 und Europas Fussballer des Jahres 2003

quelle: transfermarkt.ch

(nih)