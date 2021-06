Sport

Fussball

UEFA Euro 2020: Aufregung um kurioses ARD-Interview mit Jogi Löw



Bild: www.imago-images.de

«Ende gut, alles gut?» Aufregung um kurioses ARD-Interview mit Jogi Löw

Schluss. Aus. Vorbei. Jogi Löw hat sein letztes Spiel als deutscher Nationaltrainer gegen England mit 0:2 verloren, was gleichbedeutend mit dem EM-Aus war. Danach kam es zu einem kuriosen Interview.

andreas Becker / t-online.de

Dass es nicht einfach ist, den deutschen Bundestrainer nach einem EM-Aus gegen England zum Spiel zu befragen, wobei es auch noch sein letztes für Deutschland war, ist klar. Was soll – in dem Fall Jogi Löw – auch schon gross antworten? Dass er enttäuscht ist? Kein Wunder. Wie er sich fühlt? Auch die Frage ist wohl leicht beantwortet.

Dass sich ARD-Moderatorin Jessy Wellmer und Weltmeister Bastian Schweinsteiger dann sichtlich schwer damit taten, nach dem Spiel gegen England Jogi Löw zu interviewen, wurde auch schnell deutlich. Wellmer wirkt schon bei der ersten Frage unsicher, kommt etwas ins Stocken: «Eine Ära geht zu Ende, 15 Jahre als Bundestrainer. Wie greifen Sie dieses Gefühl gerade für sich?» Löws Antwort: «Zunächst mal muss man sagen, dass es eine grosse Enttäuschung für uns alle ist. Wir hatten uns mehr erhofft. Der Glaube an die Mannschaft war da. In solchen Spielen muss man die wenigen Chancen konsequent nutzen, wir haben leider keine Tore gemacht. Es tut uns leid, dass wir aus diesem Turnier raus sind.»

Nachdem Jessy Wellmer dann wissen will, ob man jemandem, gerade wegen der vergebenen Chancen, einen Vorwurf machen könne, folgt eine Frage, die für viel Aufregung in den sozialen Netzwerken sorgt.

“Ende gut, alles gut- Herr Löw?” Ich würde mir wünschen, dass die Moderatoren mit ein bisschen mehr Empathie und Bauchgefühl ihre Fragen stellen. #jessywellmer — Nicole Klauss 🌈 (@nicole_klauss) June 29, 2021

Liebe @sportschau , Stefan Kunz, Prince Boateng und Almuth Schult (vor allem!!!) waren großartig, Alexander Bommes und Bastian Schweinsteiger solide, aber was macht Jessy Wellmer bitte? Unfreundliche, anmaßende und unverschämte Fragen! Das ist nur peinlich #GERENG — Lars Meyer (@LarsM79) June 29, 2021

Wellmer: «Wie sagt man: Ende gut, alles gut? Oder Ende gut, nicht alles gut?» Löw wirkt etwas konsterniert, am liebsten wäre er wohl einfach gegangen. Wie er es aber in all den 15 Bundestrainer-Jahren gemacht hatte, gibt er eine Antwort: «Wir hätten uns natürlich was anderes erhofft in diesem Turnier. Unmittelbar nach dem Spiel über alles zu reden, ist ja schwierig. Die Enttäuschung überwiegt natürlich schon.» Danach übernimmt Bastian Schweinsteiger kurzzeitig mit einer Lobeshymne, die Jogi Löw ein schlichtes «Danke, Basti» entlockt.

#sportschau @sportschau Man mag Löw diese erbettelte Niederlage zu Recht vorwerfen, dieses unterirdische Interview mit Jessy #Wellmer hat er nicht verdient. Ein Interview mit Jessy hat keiner verdient. Und warum fragt sie mittendrin den #Schweinsteiger? Bei #Neuer dasselbe! #ard — Gebrüder_Lehmann🇪🇺 (@Johannes_68) June 29, 2021

Das Interview von Jessy #Wellmer mit Joachim #Löw sollte in der Journalistenausbildung als abschreckendes Beispiel auf dem Lehrplan stehen. #ENGGER #Sportschau #ARD — Dirk Liedtke (@dirkliedtke) June 29, 2021

Und dann kommt eine Frage, die auch den Zuschauer fragend zurücklässt. Wellmer hakt bei Löw nach: «Bereuen Sie etwas?» Eine gefühlte Ewigkeit später, der Zuschauer klebt an Löws Lippen – am Ende waren es übrigens nur zwei Sekunden Pause – antwortet der Bundestrainer: «Was?» Wellmer: «Irgendeine Entscheidung vor dem Spiel, im Spiel, in der Vergangenheit?»

Löw schüttelt ein wenig den Kopf, zuckt mit der rechten Schulter, verdreht leicht die Augen, holt Luft, bevor er sagt: «Fehler macht ja jeder, Fehler werden immer gemacht. Wenn ich zu einem Turnier gehe, kann ich auch am ersten Tag sagen, dass ich Fehler machen werde, wie alle anderen auch. Ein Trainer stellt immer nach bestem Wissen und Gewissen auf und natürlich auch nachdem, was er im Training sieht. Von daher ... Im Nachhinein macht man sich Gedanken, hätte man was anders machen können, aber das wäre jetzt in dem Moment schwierig zu benennen.»

Löw spricht danach noch über die Zukunft der Nationalmannschaft, die Verabschiedung von den Spielern und dem Team, ringt sich nochmal ein Abschiedslächeln ab, zupft sich den Stecker aus dem Ohr und geht.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die besten Bilder der EM 2020 1 / 158 Die besten Bilder der EM 2020 Wenn im Büro nur noch die EM regiert Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter