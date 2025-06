Ronaldo gewinnt den nächsten Pokal – Portugal holt die Nations League

Sandro Schärer leitete die Partie souverän, auch als sie in der Verlängerung hektischer und für ihn anspruchsvoller wurde. Die kniffligen Situationen mit zunehmend nervösen Spielern löste er, assistiert von Susanne Küng und Jonas Erni an der Seitenlinie sowie Fedayi San im Videoraum, ohne Probleme.

Der Siegtorschütze im letzten EM-Final wäre damit beinah erneut zur entscheidenden Figur avanciert, wäre da nicht Cristiano Ronaldo gewesen. Dieser musste kurz vor Beginn der Verlängerung angeschlagen ausgewechselt werden und zitterte sich an der Seitenlinie durch das Penaltyschiessen.

Die favorisierten Spanier waren etwas zwingender in ihren Aktionen, vollendeten aber nur zwei davon, durch den von Arsenal und Real Madrid umschwärmten Martin Zubimendi (21.) und durch dessen Teamkollegen bei Real Sociedad, Mikel Oyarzabal (45.).

Der 40-Jährige stand bei der abgefälschten Flanke zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, um fast genau 21 Jahre nach dem ersten Treffer im Nationaltrikot seinen 138. zu erzielen.

Für die Portugiesen stand dabei Nuno Mendes, der später auch im Penaltyschiessen erfolgreich war, im Mittelpunkt. Der Aussenverteidiger, der mit Paris Saint-Germain am letzten Wochenende die Champions League gewonnen hatte, erzielte in der 26. Minute seinen ersten Länderspiel-Treffer (im 37. Match) und war nach einer Stunde der Assistgeber für Cristiano Ronaldo.

Auf das 2:2 nach 90 Minuten und der torlosen Verlängerung folgte ein Penaltyschiessen, in welchem der eingewechselte Alvaro Morata als einziger Schütze scheiterte. Der Captain der im letzten Sommer siegreichen spanischen EM-Mannschaft sah seinen Versuch vom portugiesischen Keeper Diogo Costa abgewehrt.

Zum zweiten Mal nach der Premiere 2019 geht der Sieg in der Nations League an Portugal. Die Portugiesen gewinnen in München den vom Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer geleiteten Final gegen Spanien im Penaltyschiessen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

In seltsamen Hosen stürmt «Stan the Man» zum Triumph an den French Open

7. Juni 2015: Es ist nicht Stan Wawrinkas erster Grand-Slam-Titel, aber wohl der wichtigste. Der Waadtländer sorgt am French Open in Paris mit grandiosem Tennis für Schlagzeilen – und mit einer seltsamen Hose.

Der Schlusspunkt war ein «Wawrinka spezial». Wie von einem Laser gezogen flog die Rückhand des Schweizers der Linie entlang ins Feld von Novak Djokovic, der keine Chance mehr hatte, an den Ball zu kommen. Es war nicht übertrieben, als Stan Wawrinka an der Siegerehrung vom «Spiel des Lebens» sprach. Nie war der damals 30-jährige Lausanner besser als am French Open 2015.