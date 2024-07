Murat Yakin spricht nach EM-Out über seine Zukunft: «Die Nati hat für mich Priorität»

«Klar sind wir traurig, dass wir nach dieser Leistung nicht weitergekommen sind. Wir lagen in Führung und hatten es in den eigenen Füssen. Und das gegen England. Dass wir uns beim Gegentor so erwischen lassen, darf uns nicht passieren, wenn es so eng ist. Wir haben einen riesigen Aufwand betrieben und dem Gegner praktisch keine Chance zugestanden. Wir hatten mehr vom Spiel und die klareren Torchancen. Insgesamt können wir stolz sein auf das Turnier, das wir gespielt haben. Aber so auszuscheiden, tut schon weh.»