England und Spanien bereiten sich auf das EM-Finale vor, für die unterlegenen Halbfinalisten Niederlande und Frankreich geht es dagegen direkt nach Hause. Denn anders als bei Fussball-Weltmeisterschaften gibt es bei Europameisterschaften kein Spiel um Platz drei – so auch bei der diesjährigen Auflage des Turniers in Deutschland.

Pogacar testet Vingegaard im Zentralmassiv – und der holt zum Gegenschlag aus

Der Vorjahressieger Jonas Vingegaard gewinnt die 11. Etappe der Tour de France im Sprint vor dem zeitgleichen Tadej Pogacar. Der Slowene behält das Leadertrikot.

Im Ziel in der Skistation Le Lioran konnte der ansonsten so coole Däne die Tränen nicht zurückhalten. «Es ist natürlich sehr bewegend für mich. Nach meinem Sturz so zurückzukommen, bedeutet mir sehr viel», brachte Jonas Vingegaard gerade noch so heraus. «All die Dinge, die ich in den letzten drei Monaten durchgemacht habe. Das wäre ohne meine Familie nie möglich gewesen.»