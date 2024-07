Feiern können sie, die Engländer. Bild: keystone

Band unterbricht Konzert für Englands EM-Sieg – und lässt Fans zu «Mr. Brightside» feiern



Manche mögen die englischen Fans mit ihrer an Arroganz grenzenden Überschwänglichkeit schon nach dem ersten Sieg an Turnieren nerven, aber feiern können sie, das muss man dem Anhang der Three Lions lassen. Und dass sie nach dem Einzug in den EM-Final völlig aus dem Häuschen sind, ist natürlich klar. Da feiert selbst eine nicht besonders fussballbegeisterte Masse wie «The Kop» in Liverpool nach einem Siegtor in der 96. Minute

Vielleicht tun wir den Besucherinnen und Besuchern des Konzerts der US-amerikanischen Band «The Killers» am gestrigen Mittwochabend ja Unrecht, aber welcher Fussballfan geht denn sonst während des EM-Halbfinals seines Heimatlands an ein Konzert? Immerhin die letzten Minuten beim 2:1-Erfolg der Engländer gegen die Niederlande konnten sie dann live verfolgen. Nach dem entscheidenden Tor von Joker Ollie Watkins unterbrach die Band ihren Auftritt kurz – und sorgte für einen tollen Moment.

Denn mitten in den riesigen Jubel nach Abpfiff stimmten sie ihren grossen Hit «Mr. Brightside» an. Das Publikum in London zeigte sich begeistert. Nach dem Konzert schrieben «The Killers» auf X: «Heute haben wir für England gespielt.»

Doch der dramatische Sieg von Englands Nationalteam, das seit der WM 1966 auf einen Titel an einem grossen Turnier wartet, wurde selbstverständlich nicht nur da ausgiebig gefeiert. Im berühmten Public Viewing im Boxpark nahe des Wembley-Stadions flogen schon beim Penalty-Ausgleich von Harry Kane die Bierbecher zahlreich.

Als Watkins kurz nach Anbruch der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte, brachen dann alle Dämme:

Und wie beim Konzert von «The Killers» wurde auch hier ein Klassiker unter englischen Fussballfans angestimmt – und zwar DER Klassiker «It's Coming Home».

Und so feierten die Engländer andernorts:

(nih)