Der Mann des Abends in Lausanne bei SLO – GC: Doppeltorschütze Florian Danho. Bild: keystone

Der FCSG bleibt ein Spitzenteam – GC verliert beim Aufsteiger SLO

Stade Lausanne-Ouchy kann im fünften Super-League-Spiel seiner Geschichte den ersten Sieg feiern – es ist gleich einer gegen den Rekordmeister Grasshoppers. Das andere Team aus der Stadt, Lausanne-Sport, zieht in St.Gallen den Kürzeren.

Mehr «Sport»

St.Gallen – Lausanne 2:1

Dritter Sieg im sechsten Spiel, nur eine Niederlage: Der FC St.Gallen etabliert sich in der Spitzengruppe der Super League. Im Heimspiel gegen Lausanne-Sport spielte ein Platzverweis gegen die Gäste aus dem Waadtland eine mitentscheidende Rolle.

Rund zehn Minuten, nachdem Kaly Sène für sein Foul unter die Dusche geschickt wurde (61.), eröffnete Fabian Schubert das Skore. Nach einem Eigentor von Anel Husic (84.) schien die Partie entschieden, doch Brighton Labeaus Anschlusstreffer zu Beginn der sieben Minuten langen Nachspielzeit machte das Spiel aus St.Galler Sicht noch einmal unnötig spannend. Letztlich brachte Grün-Weiss die Führung dann doch ins Ziel.

Kaly Sène (rechts) bedrängt St.Gallens Abdoulaye Diaby. Bild: keystone

St.Gallen - Lausanne-Sport 2:1 (0:0)

SR Piccolo. - Tore: 74. Schubert (Witzig) 1:0. 84. Husic (Eigentor) 2:0. 90. Labeau (Ilie) 2:1.

St.Gallen: Zigi; Zanotti, Vallci, Diaby, Okoroji (46. Schmidt); Quintillà, Fazliji (81. Stevanovic); Von Moos (86. Möller), Witzig; Geubbels (60. Van der Venne), Akolo (60. Schubert).

Lausanne-Sport: Letica; Dussenne, Grippo (82. Ilie), Husic; Giger, Bernede (88. Kukuruzovic), Roche (65. Labeau), Kablan (82. Poaty); Sanches (88. Coyle), Custodio; Sène.

Bemerkungen: 61. Gelb-Rote Karte gegen Sène. Verwarnungen: 27. Zanotti, 33. Fazliji, 33. Vallci, 40. Sène, 45. Okoroji, 79. Kablan, 79. Von Moos, 79. Schubert, 79. Custodio, 98. Dussenne.

SLO – GC 2:1

Florian Séké hiess der gefeierte Matchwinner auf der bei schönstem Fussballwetter nur sehr schwach besuchten Pontaise. Mit seinen Treffern in der 62. und in der 77. Minute sorgte der Joker für die Wende und den ersten Super-League-Sieg in der Geschichte des FC Stade Lausanne-Ouchy.

Die Grasshoppers gingen damit zum dritten Mal in Folge als Verlierer vom Platz. «Ich schäme mich für unsere Fans und es tut mir unheimlich weh», sagte GC-Captain Amir Abrashi bei «Blue» im Interview. «Wir haben ihnen zwei Tore geschenkt, einfacher kann man es ihnen nicht machen. Wir kamen stets ein, zwei Schritte zu spät, konnten die Bälle nicht behaupten. Schlussendlich ist die Niederlage nicht unverdient.»

Die GC-Spieler um Captain Abrashi (Mitte) entschuldigten sich nach dem Spiel bei den mitgereisten Anhängern. Bild: keystone

Der Aufsteiger war in einem über weite Strecken ereignislosen Spiel nach 21 Minuten in Rückstand geraten, weil Theo Corbeanu einen Handspenalty für GC erfolgreich verwertete. Bitter für die Zürcher: Nach der Pause musste der Kanadier angeschlagen draussen bleiben.

SLO zog damit nach Punkten mit den Hoppers gleich. Das neue Tabellenschlusslicht ist – wenn auch mit noch zwei Partien in der Hinterhand – der FC Basel.

Stade Lausanne-Ouchy - Grasshoppers 2:1 (0:1)

SR Turkes. - Tore: 21. Corbeanu (Penalty) 0:1. 62. Danho (Qarri) 1:1. 77. Danho (Ajdini) 2:1.

Stade Lausanne-Ouchy: Vachoux; Gassama (83. Camara), Hajrulahu, Pos, Heule (33. Abdallah); Bamba (46. Qarri), Akichi, Bayard; Mahmoud, Ajdini (88. Garcia), Mulaj (46. Danho).

Grasshoppers: Hammel; Abels, Tobers, Seko, Ndicka; Abrashi, Ndenge (60. Meyer); Corbeanu (46. Morandi), Shabani (68. Schürpf), Momoh (80. Fink); Babunski (46. Mabil).

Bemerkungen: Verwarnungen: 20. Pos, 52. Mahmoud, 53. Abdallah, 74. Morandi.

Winterthur – Yverdon

» zum Liveticker ab 20.30 Uhr

Die Tabelle

(ram/sda)