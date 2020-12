Sport

Fussball

So geht die Champions League für Gladbach mit den Achtelfinals weiter



«Barassla» feiert, Neymar auch – so geht die Champions League weiter

Barassla feiert

Gleich gehts los! Auch in diesem Lokal in Ghana. pic.twitter.com/hO2ohtnraC — Zum Runden Leder (@zumrundenleder) December 9, 2020

Trotz einer 0:2-Niederlage bei Real Madrid steht Borussia Mönchengladbach in den Achtelfinals. Der Einzug wird zur Zitterpartie, weil Inter im Parallelspiel gegen Schachtar Donezk auf gar keinen Fall ein Tor erzielen oder erhalten darf. Gut, dass der Schweizer Nationalspieler Breel Embolo sein Smartphone dabei hat: Auf diesem schauen die Gladbacher die letzten Minuten der Partie in Mailand.

Inter gelingt gegen die Ukrainer kein Treffer mehr, es bleibt beim torlosen Unentschieden. Und so jubelt Borussia Mönchengladbach.

Aus Schweizer Sicht verdient nicht nur Embolos Handy-Einsatz Erwähnung, sondern auch Gladbachs Goalie. Yann Sommer lässt mit einer grandiosen Parade einmal mehr Sergio Ramos verzweifeln. Jenen Ramos, der mit Spanien zuletzt im Nations-League-Spiel gegen die Schweiz zwei Penaltys von Sommer abgewehrt sah.

Die weisse Weste des weissen Balletts

Real Madrid hat den Kopf also noch einmal aus der Schlinge ziehen können. Die Bilanz der «Königlichen» ist nicht zu toppen: Sie sind nun bei der 29. Teilnahme an einer Gruppenphasen der Champions League zum 29. Mal weitergekommen. Der französische Stürmer Karim Benzema stieg zudem in einen erlauchten Kreis auf:

5 - Karim Benzema has become only the fifth player to score 50 goals in the group stages of the UEFA Champions League, after Lionel Messi (71), Cristiano Ronaldo (67), Raúl (53) and Ruud van Nistelrooy (50). Bullseye. pic.twitter.com/WIWqjPTFn8 — OptaJoe (@OptaJoe) December 9, 2020

Trainer Zinédine Zidane könnte sich am Samstag weiter aus der Schusslinie nehmen, wenn Real in der Liga den Tabellenführer und Stadtrivalen Atlético Madrid schlägt.

Koumetiohafter Aufstieg

Manchmal gehts verdammt schnell. Eben noch war Billy Koumetio ein Balljunge bei einem der legendärsten Liverpool-Spiele der jüngeren Vergangenheit. Es ist erst 19 Monate her, als die «Reds» nach einer 0:3-Niederlage in Barcelona das Rückspiel an der Anfield Road 4:0 gewannen. Und nun stand der 1,95 m lange Verteidiger selber auf dem Platz, Koumetio kam kurz nach seinem 18. Geburtstag zu seinem Debüt in der Champions League.

Superstar Neymar

Der Brasilianer Neymar hat in der Schweiz ja nicht den besten Ruf, seit er im WM-Spiel 2018 im Duell mit Valon Behrami etwas gar oft den sterbenden Schwan mimte. Doch er gilt zurecht als einer der besten Fussballer der Gegenwart. Das zeigt Neymar beim 5:1-Sieg von Paris Saint-Germain gegen Basaksehir Istanbul mit drei Treffern, und besonders bei seinem ersten Tor:

Neymar hat mit der Triplette auch einen neuen Rekord aufgestellt. Er ist nun der erste Fussballer überhaupt, der in der Geschichte der Champions League und ihres Vorgängers, dem Meistercup, für zwei Klubs mindestens 20 Tore geschossen hat. Der PSG-Star schaffte das auch im Dress des FC Barcelona.

20/20 - Neymar is the first player in the history of the European Cup/Champions League to score 20 goals for two different teams (Barcelona and PSG). Vision. pic.twitter.com/dV75pUE6jC — OptaJoe (@OptaJoe) December 9, 2020

Mbappé knackt Messi-Marke

Auch Neymars Mitspieler Kylian Mbappé stellt eine Bestmarke auf. Der französische Weltmeister hat als jüngster Spieler die Marke von 20 Toren in der Champions League erreicht. Er ist 21 Jahre und 11 Monate alt, der bisherige Rekordinhaber Lionel Messi war 22 Jahre und 8 Monate alt, als er sein 20. Tor in der «Königsklasse» schoss.

21y 355d - Kylian Mbappé has now scored 20 goals in the UEFA Champions League, becoming the youngest player in the competition's history to reach this goal tally. Phenomenon. pic.twitter.com/9w98vuphmP — OptaJoe (@OptaJoe) December 9, 2020

Die Grossen dominieren

Vollkommen überraschend Erwartungsgemäss haben sich die Favoriten fast durchs Band durchgesetzt. 14 der 16 Achtelfinalisten kommen aus den vier grössten Ligen, aus der Premier League (3 Teams), der Bundesliga (4), der Primera Division (4) und der Serie A (3). Einzig das Starensemble des französischen Serienmeisters PSG und der FC Porto sind in anderen Ligen beheimatet.

Achtelfinale der Champions League: Vier deutsche Teams, vier spanische, drei englische, drei italienische, ein französisches, ein portugiesisches.

Zwölf davon standen bereits vergangene Saison im Achtelfinale.

Zehn waren in mind. vier der vergangenen fünf K.O.-Runden dabei. — Tobias Escher (@TobiasEscher) December 9, 2020

Die grösste Enttäuschung der Gruppenphase ist wohl Inter, das als Letzter das «Überleben» in der Europa League verpasst hat. In dieser geht die internationale Saison für Manchester United weiter, das in der «Todesgruppe» H gegen PSG und Leipzig den Kürzeren zog.

Die möglichen Achtelfinals

Die Auslosung findet am Montag statt. Dabei wird es einige Auflagen geben. Ein Gruppensieger trifft auf einen -zweiten. Es dürfen keine Teams aus dem gleichen Land aufeinander treffen. Auch erneute Duelle zweier Teams, die sich soeben in der Gruppenphase begegneten, sind ausgeschlossen. Das führt zu folgenden Wahrscheinlichkeiten:

MADRID-LEIPZIG (31%) ES EL DUELO MÁS PROBABLE del sorteo de octavos de la Champions League 2020-21.



Aquí tenéis la tabla con todos los posibles cruces y la probabilidad de cada uno de ellos #UCL pic.twitter.com/hEhrI3tQJO — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 9, 2020

Real Madrid beispielsweise hat nur vier mögliche Gegner für die Achtelfinals, weil die drei anderen spanischen Teams ebenso nicht in Frage kommen wie Gladbach, das in der gleichen Gruppe spielte. So gibt es zu 31 Prozent eine Begegnung mit Leipzig.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Skurrile Stockfotos: Weihnachten während der Pandemie «Pandemie! Jetzt oder nie!» – der Chef hält nichts von Arbeitsrechten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter