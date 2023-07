Am 27. Juli bestätigte Al-Ettifaq die Verpflichtung des 33-jährigen Mittelfeldspielers. Der Engländer wird in Saudi-Arabien unter Steven Gerrard spielen, dessen Captainbinde er bei Liverpool einst übernommen hatte. Mit Moussa Dembélé konnte Al-Ettifaq diese Woche noch einen weiteren Topspieler aus einer europäischen Liga verpflichten.

Dass Spieler kritisiert werden, die in die saudische Wüste wechseln, ist nicht neu. Bei Henderson fällt die Kritik aber umso heftiger aus, als dass sich der Engländer in der Vergangenheit öffentlich für die Rechte der LGBTQIA+-Gemeinschaft eingesetzt hat. Mit den sogenannten «Rainbow Laces», also farbigen Schnürsenkeln, zeigte er seine Unterstützung auch auf dem Fussballfeld.

Thierno Barry – von Basels «absoluter Wunschlösung» zum Unglücksraben

Als der 20-jährige Stürmer beim FCB als Neuzugang vorgestellt wurde, war Sportdirektor Heiko Vogel voll des Lobes für Thierno Barry. Bisher trat der Neuzugang jedoch eher unglücklich auf.

Am Ende weiss er sich nur noch mit den Händen zu helfen. Als Basels Stürmer Thierno Barry im Spiel gegen Tobol Kostanay auf der Torlinie steht und ein Kopfball auf dem Weg ins Tor ist, verhindert er den Gegentreffer im Stile eines Goalies. Der Schiedsrichter zeigt dem Franzosen die Rote Karte, es ist im zweiten Einsatz Barrys für den FCB der zweite Platzverweis. In den Katakomben bricht die Wut aus ihm hinaus. So hat er sich seinen Start in der Schweiz nicht vorgestellt.