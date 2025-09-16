Samuel Umtiti hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.. Bild: www.imago-images.de

Mit erst 31 Jahren: Weltmeister Samuel Umtiti beendet seine Karriere

Mit Frankreich feierte er 2018 den grössten Triumph seiner Karriere. Jetzt zieht Weltmeister Samuel Umtiti einen Schlussstrich unter seine Laufbahn.

Der französische Innenverteidiger Samuel Umtiti hat mit 31 Jahren das Ende seiner Karriere verkündet. Das gab der Ex-Barça-Star via Instagram bekannt. «Nach einer intensiven Karriere mit Höhen und Tiefen ist es nun an der Zeit, Abschied zu nehmen», schrieb Umtiti zu einem Video, das die Highlights seiner Laufbahn zeigt. Er habe «mit Leidenschaft alles gegeben und bereue nichts.»

In der vergangenen Saison stand Umtiti beim französischen Erstligisten OSC Lille unter Vertrag, der im Juli ausgelaufen war. Immer wieder hatte er in den vergangenen Jahren mit Verletzungen zu kämpfen. Nach einer Knie-OP im Februar 2024 war er beispielsweise über ein Jahr ausgefallen. Danach setzte ihn eine Wadenverletzung ausser Gefecht. Seinen letzten Pflichtspieleinsatz absolvierte Umtiti dementsprechend im Januar 2024.

Entscheidendes Tor im WM-Halbfinale

Der 31-malige Nationalspieler ist nach Raphaël Varane, Blaise Matuidi, Adil Rami und Steve Mandanda bereits der fünfte Weltmeister von 2018, der seine Profilaufbahn beendet. Beim Turnier in Russland spielte er eine Schlüsselrolle: Mit sechs Startelfeinsätzen und seinem Treffer im Halbfinale gegen Belgien (1:0) trug er entscheidend zum Titelgewinn bei.

Umtiti köpfte Frankreich in den WM-Final. Video: SRF

Seine Karriere begann Umtiti bei Olympique Lyon, wo er ausgebildet wurde und 170 Pflichtspiele absolvierte. 2016 wechselte er zum FC Barcelona. In sechs Jahren bei Barça kam er verletzungsbedingt nur auf 133 Einsätze, gewann aber zwei spanische Meisterschaften.

Nach einer Leihe zu US Lecce in Italien schloss er sich 2023 dann dem OSC Lille an. (riz/tonline)