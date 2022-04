Solidarität mit Cristiano Ronaldo: Liverpool-Fans applaudieren in der 7. Minute, um dem Superstar ihr Mitgefühl auszudrücken. Bild: keystone

«So sollte Fussball sein» – Liverpool-Fans klatschen und singen für trauernden Ronaldo

Liverpools Fans haben während des Duells mit Manchester United mit einer besonderen Geste für einen Gänsehaut-Moment gesorgt. In der 7. Minute klatschten sie für den abwesenden Cristiano Ronaldo, der um seinen Sohn trauert.

Mit einer bewegenden Aktion für Cristiano Ronaldo haben die Fans des FC Liverpool dem Portugiesen von Manchester United ihr Beileid bekundet. An der Anfield Road brach gerade die 7. Spielminute an, als sich plötzlich das ganze Stadion erhob und rund 60 Sekunden tosenden Beifall spendeten. Ausserdem sang das ganze Stadion die Liverpooler Vereinshymne «You'll never walk alone».

Die Liverpool-Fans klatschen für Cristiano Ronaldo und dessen Familie. Video: streamja

Damit brachten die Zuschauer ihre Unterstützung für CR7, der sich für die Partie abgemeldet hatte, und dessen Partnerin Georgina Rodriguez nach ihrem schweren Schicksalsschlag zum Ausdruck. Das Paar verkündete am Montag via Instagram den Tod ihres ungeborenen Sohnes, dieser hatte die Zwillingsgeburt im Gegensatz zu seiner Schwester offenbar nicht überlebt.

Die Fan-Aktion in der 7. Minute spielte darauf an, dass Ronaldo im Verein und in der portugiesischen Nationalmannschaft seit Jahren die Rückennummer 7 trägt. Sämtliche Spieler von Liverpool und Manchester liefen zudem mit Trauerflor auf.

«Das ist genau, wie der Fussball sein sollte», lobte Jürgen Klopp die applaudierenden und singenden Fans. «Die ganz Rivalität wurde in diesem Moment zur Seite geschoben. Es gibt da nur eine Sache, die wichtig ist und das war wirklich eine Demonstration von Klasse. Natürlich waren all unsere Gedanken bei Cristiano und seiner Familie, als wir davon erfuhren. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das sein muss. Es tut mir sehr leid für ihn.»

Auf dem Platz zeigte Liverpool mit ManUnited dann kein Mitleid. Gleich mit 4:0 fertigten die «Reds» den englischen Rekordmeister ab. Luis Diaz, Mohamed Salah mit einem Doppelpack und Sadio Mané erzielten die Tore nach jeweils sehenswerten Kombinationen. Bereits im Hinspiel im Oktober hatte Liverpool die «Red Devils» mit 5:0 gedemütigt.

Dank des souveränen Erfolgs liegen die «Reds» im Kampf um den Titel vorübergehend zwei Punkte vor Rivale Manchester City, das heute Abend auf Brighton & Hove Albion trifft. ManUnited rutschte dagegen auf Rang 6 ab und droht die Champions-League-Plätze aus den Augen zu verlieren. (pre)