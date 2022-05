«Der Traum Real Madrid ist nie vorbei. Das einzige ist, dass ich jetzt einen Vertrag für weitere drei Jahre unterschrieben habe. Du weisst nie, was in der Zukunft passiert. Ich habe aufgehört an die Zukunft zu denken und nur noch an die Gegenwart.»

«Wir haben monatelang über das sportliche Projekt gesprochen und ein paar Minuten über die Bildrechte. Im Sponsoring hat sich viel geändert, in der Welt des Fussballs hat sich viel geändert. Ich will meine Karriere so gut managen wie möglich, nicht den Fussball revolutionieren.»

«Ich will mehr Verantwortung auf dem Feld übernehmen, habe aber keine Ambitionen, Kapitän zu werden. Das hat keine Priorität für mich. Es gibt in jeder Mannschaft nur einen Kapitän, unserer ist Marquinhos. Ich muss nicht Kapitän sein, um Verantwortung zu übernehmen.»

«Es ist mir auch wichtig, in Frankreich zu bleiben, wo ich aufgewachsen bin – das ist ein sentimentaler Aspekt. (...) Ich hoffe, dass die Real-Fans verstehen, dass ich in meinem Land bleiben möchte. Ich bin Franzose und als Franzose möchte ich hier bleiben und den Verein und die Liga voranbringen.»

Diese Entscheidung hat Kylian Mbappé nun revidiert. Er hat seinen Vertrag am Wochenende bis 2025 verlängert. An der Medienkonferenz erklärt der Franzose die Gründe für seinen plötzlichen Sinneswandel.

Nun sitzt Mbappé mit Präsident Nasser Al-Khelaifi an einer eigens wegen seiner Vertragsverlängerung einberufen Pressekonferenz, strahlt in die Kameras und erklärt: «Vor einem Jahr hätte ich nie gedacht, dass ich heute hier sitze.» Dass er die Pariser im Sommer 2021 verlassen wollte, daraus macht er kein Geheimnis: «Die bestmögliche Entscheidung damals war für mich, zu gehen.»

Kylian Mbappé wollte unbedingt zu Real Madrid wechseln. Zumindest letztes Jahr. In diesem Sommer hätte der Franzose ablösefrei gehen können und verlängerte nun doch in Paris. An einer Medienkonferenz erklärte der Stürmerstar seinen Sinneswandel.

