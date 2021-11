Das späte Siegtor im Joggeli: Elie Youan macht St.Gallen happy. Bild: keystone

Spektakel in Basel – St.Gallen schlägt nach YB auch den FCB

In der 13. Runde der Super League hat es den FC Basel erstmals erwischt: Beim 0:1 zuhause gegen den FC St.Gallen kassierte der Leader die erste Saisonniederlage. Die von beiden Teams offensiv geführte Partie hätte mehr als einen Treffer verdient.

Elie Youan sorgte in der 88. Minute nach einem Eckball des eingewechselten Victor Ruiz für den umjubelten Siegtreffer. Es war der Lohn für eine engagierte Leistung, bei der die Ostschweizer mutig nach vorne spielten und dem Führungstreffer mehrmals nahe waren.

Pech bei mehreren Pfostentreffern oder FCB-Goalie Heinz Lindner standen dem Glück des FCSG lange im Weg. Damit endet für die Basler in der 13. Partie die drittlängste Serie der Ungeschlagenheit in der Liga.

Vor der Partie wird Captain Valentin Stocker für seinen 400. Einsatz für Basel geehrt. Von St.Gallen gibt es kein Geschenk. Bild: keystone

«Es ist sehr enttäuschend, dass wir nicht punkten konnten.» Valentin Stocker, FC Basel blue

«Wenn man sieht, wo wir her kommen … Wir hatten ein ganz, ganz schlechtes Spiel in Luzern abgeliefert, nach dem wir zurecht kritisiert wurden. Dann standen die zwei Spiele gegen YB und Basel an. Wir gewannen überzeugend gegen YB, und heute war der Sieg sicher etwas glücklich, wenn man die letzte halbe Stunde anschaut. Aber wenn man das ganze Spiel anschaut, war er sicher nicht unverdient.» Lukas Görtler, FCSG-Captain blue

«Wir hatten unsere Chancen, aber ab und zu brauchst du auch Glück und das hatten wir heute nicht. Es war ein ausgeglichener Match, St.Gallen kam auch zu Möglichkeiten.» Pajtim Kasami, FC Basel blue

Basel - St.Gallen 0:1 (0:0)

23'599 Zuschauer. - SR Schnyder.

Tore: 88. Youan (Ruiz) 0:1.

Basel: Lindner; Lopez, Djiga, Pelmard, Petretta; Frei (58. Burger), Kasami; Ndoye (82. Palacios), Stocker (58. Males), Millar (88. Fernandes); Cabral.

St.Gallen: Zigi; Cabral, Nuhu, Stillhart, Traorè (87. Sutter); Görtler, Diarrassouba (69. Besio), Fazliji, Schmidt (61. Ruiz); Duah (69. Guillemenot), Youan.

Bemerkungen: Basel ohne Esposito, Xhaka, Padula (alle verletzt) und Chiappetta (gesperrt). St.Gallen ohne Diakité, Stergiou, Kräuchi, Lüchinger und Kempter (alle verletzt). 20. Pfostenschuss Youan. 27. Pfostenschuss Schmidt. 67. Lattenschuss Kasami. Verwarnungen: 24. Nuhu (Foul), 46. Millar (Foul), 70. Burger (Unsportlichkeit), 76. Ndoye (Foul), 82. Zigi (Unsportlichkeit).

Lausanne – Lugano 0:2

Lausanne-Sport wird den letzten Platz nicht los. Trotz ansprechender Leistung verlieren die Waadtländer das Heimspiel gegen Lugano 0:2. Die Tore für die Gäste fallen in der Schlussphase.

Während Lausanne seine besten Szenen in der ersten Halbzeit hatte, wartete Lugano bis in die Schlussminuten, um das Spiel aus dem Gleichgewicht zu kippen. Reto Ziegler traf in der 81. Minute mittels Penalty, nachdem der Schiedsrichter auf Intervention des VAR richtigerweise ein Handspiel von Cameron Puertas geahndet hatte. In der Nachspielzeit erhöhte der eingewechselte Hadj Mahmoud nach einem Konter auf 2:0 in einer Partie, in welcher ein Remis eigentlich der korrekte Ausgang gewesen wäre.

Freude bei den Luganesi, hängende Köpfe bei Lausanne. Bild: keystone

Damit wiederholte sich der Ablauf aus dem Duell der beiden Teams von Anfang Oktober in Lugano. Auch damals brachte Ziegler Lugano mittels Penalty in der Schlussviertelstunde in Führung, ehe in der Nachspielzeit das 2:0 fiel. Zweimal entschieden Details zugunsten der Tessiner. Deshalb steht Lugano auf Platz 4 – und Lausanne mit weniger als der Hälfte der Punkte am Tabellenende.

Lausanne-Sport - Lugano 0:2 (0:0)

5654 Zuschauer. - SR Wolfensberger.

Tore: 81. Ziegler (Handspenalty/Handspiel von Puertas) 0:1. 94. Mahmoud 0:2.

Lausanne-Sport: Diaw; Chafik, Grippo (75. Sow), Monteiro, Husic; Mahou (82. Barès), Puertas, Kukuruzovic, Thomas (82. N'Guessan), Coyle (68. Sanches); Amdouni (68. Ouattara).

Lugano: Saipi; Lavanchy (73. Mahmoud), Maric (46. Hajrizi), Ziegler, Facchinetti; Custodio, Lovric (61. Amoura), Sabbatini, Lungoyi (61. Abubakar); Bottani; Celar (87. Yuri).

Bemerkungen: Lausanne-Sport ohne Geissmann, Kapo, Tsoungui und Turkes (alle verletzt); Lugano ohne Daprelà (gesperrt) sowie Baumann, Osigwe und Guidotti (alle verletzt). 94. Pfostenschuss von Bottani. Verwarnungen: 16. Coyle (Foul). 35. Facchinetti (Foul). 44. Chafik (Foul). 50. Husic (Foul). 52. Diaw (Unsportlichkeit). 66. Bottani (Foul). 77. Sanches (Foul). 92. Yuri (Foul).

Die Tabelle

