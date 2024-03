Riesenärger bei Jude Bellingham nund Co. – der Siegtreffer von Real Madrid zählt nicht. Bild: keystone

Schiri pfeift kurz vor Real Madrids Siegtor ab – riesiger Ärger bei Bellingham und Co.

Real Madrid muss sich in der 27. Runde der spanischen Meisterschaft in Valencia mit einem 2:2 begnügen. Ein Madrider Treffer in letzter Sekunde zählt nicht, weil der Schiedsrichter kurz zuvor abpfeift.

Vinicius Junior brachte Real Madrid nach 0:2-Rückstand wieder zurück in die Partie. Der Brasilianer traf kurz vor der Pause nach Pass von Dani Carvajal und in der 75. Minute mit einem Kopfball.

Jude Bellingham hätte in der 99. Minute fast noch den Siegtreffer erzielt, doch Schiedsrichter Jesus Manzano pfiff die Partie ab, während die letzte Flanke Richtung Kopf des Engländers flog – sehr zum Ärger der Spieler von Real Madrid. Diese redeten so eindringlich auf den Schiedsrichter ein, dass dieser sowohl Bellingham als auch Antonio Rüdiger noch die Rote Karte zeigte.

Real Madrid liegt als weiterhin souveräner Leader nun sieben Punkte vor dem ersten Verfolger Girona.

Valencia - Real Madrid 2:2 (2:1).

Tore: 27. Duro 1:0. 30. Jaremtschuk 2:0. 45. Vinicius 2:1. 76. Vinicius 2:2.

FC Sevilla - Real Sociedad 3:2 (2:1).

Tore: 11. En Nesyri 1:0. 13. En Nesyri 2:0. 45. André Silva 2:1. 66. Ramos 3:1. 92. Mendez 3:2.

Bemerkungen: Sevilla ohne Sow (gesperrt). (nih/sda)