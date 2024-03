Kaum mehr aufzuhalten: Victor Wembanyama (Mitte). Bild: www.imago-images.de

Trotz Horrorbilanz seines Teams – NBA-Wunderkind Wembanyama schreibt bereits Geschichte

Sein Team verliert fast immer und doch überzeugt der 20-jährige Victor Wembanyama in der NBA immer mehr. Nur kann sich das ehrgeizige Wunderkind lediglich bedingt über seine historischen Leistungen freuen.

So gross war der Hype bei einem NBA-Neuankömmling mindestens seit LeBron James im Jahr 2003 nicht mehr. Expertinnen und Ex-Basketballer übertrafen sich gegenseitig mit ihren Vorhersagen für Victor Wembanyama. Der frühere NBA-Profi Richard Jefferson bezeichnete ihn als «grösseres Talent als LeBron James», dieser nannte den Franzosen aufgrund seiner für einen 2,24-Meter-Mann ungewöhnlichen Qualitäten «Alien», und ESPN-Experte Adrian Wojnarowski sagte, dass er «möglicherweise das am heissesten erwartete Talent der Geschichte aller Team-Sportarten» sei.

Die Vorschusslorbeeren für den Basketball-Star, der im letzten Draft an erster Stelle von den San Antonio Spurs ausgewählt worden war, waren also riesig. Dann wurde es erst einmal verhältnismässig ruhig um Victor Wembanyama. Zu Beginn hatte er etwas Probleme, sich an das Niveau der NBA anzupassen. Vor allem beim Sprungwurf und bei den Versuchen von hinter der Dreierlinie mangelte es ihm an Genauigkeit. Dazu kam, dass die Spurs eine miserable Siegquote aufwiesen. Nach drei Erfolgen in den ersten fünf Partien verloren die Texaner 18 Spiele in Serie.

Victor Wembanyama und NBA-Commissioner Adam Silver beim Draft. Bild: keystone

Dies lag zwar nur bedingt am zu dem Zeitpunkt 19-jährigen Wembanyama, der ansprechende Leistungen zeigte, aber halt nicht ganz an die immensen Erwartungen herankam. Doch gab es andere Spieler und Teams, welche die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zogen. Dazu gehörte unter anderem Chet Holmgren mit dem überragenden Oklahoma City. Holmgren ist Wembanyamas grösster Konkurrent im Rennen um die Auszeichnung als bester Rookie des Jahres und galt zwischenzeitlich als Favorit.

Wemby die Block-Maschine

Zuletzt drängte sich «Wemby» mit einigen Glanzleistungen aber zurück ins Rampenlicht. Zunächst gelang ihm ein Triple Double mit zweistelligen Werten in den Kategorien Punkten (27), Rebounds (14) und Blocks (10) – als erster Spieler seit Clint Capela über drei Jahre zuvor und als jüngster NBA-Profi überhaupt.

«Sein Potenzial ist grenzenlos. Er kann in seiner Karriere alles erreichen, was er will.» LeBron James

Am vergangenen Wochenende legte er dann mit einer weiteren seltenen Errungenschaft nach: Gegen die Los Angeles Lakers schaffte er 27 Punkte, 10 Rebounds, 8 Assists, 5 Blocks und 5 Steals. Damit gelang ihm ein sogenanntes «5x5» – also in allen fünf Kategorien mindestens den Wert fünf zu erreichen. Wembanyama war erst der insgesamt 15. Spieler in der besten Basketballliga der Welt, dem dies gelang. Ausserdem war er mit 20 Jahren und 50 Tagen der jüngste und mit 30 Minuten und 55 Sekunden auf dem Platz jener, der dies in der kürzesten Einsatzzeit schaffte.

Gegen die Lakers schreibt Victor Wembanyama Geschichte. Video: YouTube/San Antonio Spurs

LeBron James, Gegenspieler Wembanyamas an dem historischen Abend, sagte danach: «Sein Potenzial ist grenzenlos. Er kann in seiner Karriere alles erreichen, was er will.» Weniger euphorisch war Wembanyama selbst. «Für mich ist so etwas sekundär. Ich kann mit dieser Leistung nicht zufrieden sein, wenn wir verlieren», sagte er nach der 118:123-Niederlage. Es zeugt von seinem Ehrgeiz, dass er sich selbst so unter den Scheffel stellt.

Dass der Spurs-Star sich während seiner ersten Saison schon stark verbessert hat und bereits Geschichte schreibt, hat aber auch andere Gründe. Seit Trainer Gregg Popovich ihn nicht mehr als Power Forward, sondern als Center einsetzt, agiert Wembanyama häufiger in Korbnähe und ist deutlich treffsicherer. Auch die Umstellung auf der Position des Point Guards von Jeremy Sochan zu Tre Jones, der als Vorbereiter deutlich besser mit Wembanyama harmoniert, half diesem.

Der legendäre Coach Popovich glaubt, dass Wembanyamas Leistungssteigerung unter anderem an seiner gesteigerten Aggressivität liege. «Er getraut sich häufiger, zum Korb zu rennen», sagt Popovich. Ausserdem brauche es einfach eine gewisse Eingewöhnungszeit, wobei schon früh klar war, dass er ein besonderer Spieler sei: «Er hat eine sehr grosse Spielintelligenz. Wenn man ihm etwas erklärt, versteht er es sofort.»

Defensiv ist er schon jetzt einer der Besten

In den letzten 20 Spielen kommt Wembanyama im Schnitt auf 22,6 Punkte und 10,1 Rebounds bei guten Wurfquoten. Bei den Blocks führt er die NBA über die gesamte Saison mit durchschnittlich 3,4 an. Dazu kommen starke Werte in den Defensivkategorien von basketball-reference.com sowie dunksandthrees.com, die den Einfluss eines Spielers am defensiven Ende des Felds attestieren sollen. In beiden Fällen ist «Wemby» in den Top 7 der NBA, was auch mit seiner unfassbaren Spannweite von 2,40 m zusammenhängt. Dabei ist es äusserst selten, dass junge Spieler von Beginn weg so gute Verteidiger sind – auch, weil der Fokus bei den meisten eher auf der Offensive liegt.

Wie soll man an einem Mann mit 2,40-m-Spannweite vorbeikommen? Bild: www.imago-images.de

Für Wembanyama ist jedoch klar: «Alles beginnt mit einer guten Defensive.» Dies habe er schon in Europa gelernt, wo er in Frankreich für Lyon und in Paris für die Metropolitans schon früh als Profi eingesetzt wurde. «Um dort einen Platz im Kader zu bekommen, muss man sich in der Verteidigung den Arsch aufreissen», so der Athlet, der in seiner Kindheit auch Fussball-Goalie war und Judo betrieb. Ohnehin ist Wembanyama ein Mustersportler, den jeder Trainer gerne mag.

«Ich mag es, aus dem Team geworfen zu werden, wenn ich nicht gut spiele. Meine Fehler sollen Konsequenzen haben.» Victor Wembanyama

Als Coach Popovich ihn in einem Spiel nach einer schwachen ersten Halbzeit erst einmal auf die Bank setzte, reagierte Wembanyama – als er wieder aufs Feld durfte – mit einer herausragenden Leistung und 26 erzielten Punkten in 15 Minuten Spielzeit. Danach sagte er: «Ich mag es, gecoacht zu werden. Ich mag es auch, aus dem Team geworfen zu werden, wenn ich nicht gut spiele. Ich finde es gut, wenn meine Fehler Konsequenzen haben.»

Er erinnert an Cristiano Ronaldo und Tom Brady

Zuletzt gab es bei Wembanyama aber nicht mehr viel Grund für Kritik. Um auf dem Platz so gut wie möglich zu sein, kümmert er sich auch daneben stark um seine Verfassung. Nach 21.30 Uhr dürfen ihn Teambetreuer an spielfreien Tagen nicht mehr kontaktieren, da er dann noch eine Stunde lese, bevor er schlafen geht. Seine Akribie selbst bei Dingen wie der Schlafroutine erinnert an Athleten wie Cristiano Ronaldo oder Tom Brady.

Dennoch übertragen sich seine Leistungen noch nicht auf den Erfolg seines Teams. Mit nur zwölf Siegen aus 60 Spielen sind die San Antonio Spurs das drittschlechteste Team der NBA. Dies liegt jedoch vor allem an der mangelnden Qualität im Kader. Denn neben Wembanyama fehlt ein zweiter klarer Star, ohne den es kaum möglich ist, ein Playoff-Team zu sein. Diese Rolle können auch die starken Rollenspieler Devin Vassell oder Keldon Johnson nicht erfüllen.

Victor Wembanyama mit seinem Trainer Gregg Popovich. Bild: keystone

Aufgrund der Horror-Bilanz in dieser Saison winkt aber ein weiterer hoher Draft-Pick im nächsten Jahr, der auch für einen Trade genutzt werden kann. So könnten die Spurs trotz eines verhältnismässig schwachen Talentpools eine sofortige Verstärkung holen. Auch aufgrund des freien Raums unter der Gehaltsobergrenze hofft San Antonio, nach dieser Saison einen zweiten Star zu verpflichten. Sollte dies gelingen, dürfte Wembanyama seine historischen Leistungen auch bald richtig feiern.