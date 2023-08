Beste Cupstimmung in Gunzwil. Bild: KEYSTONE

Winterthur und Aarau mit Mühe – keine Überraschungen in der ersten Runde des Cups

An den Erstrundenspielen im Schweizer Cup vom Samstag bleiben die grossen Überraschungen aus. Winterthur und Aarau bekunden Mühe, der FC Zürich gewinnt ohne zu glänzen, Lausanne, Servette und Yverdon feiern Kantersiege.

Wettswil-Bonstetten – Winterthur 0:2

Der FC Winterthur tat sich in der 1. Runde des Schweizer Cups gegen Wettswil-Bonnstetten aus der 1. Liga unerwartet schwer. Winterthur dominierte das Geschehen zwar von Anfang an und liess gegen die Mannschaft aus Wettswil-Bonnstetten wenig zu, konnte die Überlegenheit aber nicht in Tore ummünzen.

Bis Aldin Turkes in der 87. Minute das 1:0 für Winterthur erzielte, durften die 1.-Ligisten aus dem Kanton Zürich vom grossen Coup träumen. In der 90. Minute erhöhte Samuel Ballet nach einem Konter schliesslich noch auf 2:0.

Lange durfte Wettswil-Bonstetten an die Sensation glauben – erst in der 87. Minute traf Turkes für die Winterthurer. Video: SRF

Wettswil-Bonstetten – Winterthur 0:2 (0:0)

SR: San

Tore: 87. Turkes 0:1. 90. Ballet 0:2.​

Grand-Saconnex – Stade Lausanne-Ouchy 0:4

Die erste Halbzeit der Erstrundenpartie zwischen dem Super-League-Aufsteiger Stade Lausanne-Ouchy und Grand-Saconnex aus der 1. Liga verlief relativ ausgeglichen. Zwar brachte Romain Bayard die Gäste bereits in der 10. Minute in Führung, richtig aufdrehen konnte das Team aus Lausanne aber erst in der zweiten Halbzeit. Ein Doppelpack von Alban Ajdini (48./55.) und das 4:0 durch Florian Danho in der 70. Minute sorgten schliesslich für die Entscheidung.

Grand-Saconnex – Stade Lausanne-Ouchy 0:4 (0:1)

SR: Wolfensberger

Tore: 10. Bayard 0:1. 48. Ajdini 0:2. 55. Ajdini 0:3. 70. Danho 0:4

In der Westschweiz dauerte es 10 Minuten bis zum Treffer der Favoriten aus Lausanne. Video: SRF

Die Kräfteverhältnisse waren in Grand-Saconnex klar verteilt. Bild: KEYSTONE

Dietikon – Aarau 0:1

In der ersten Cup-Runde reiste der FC Aarau nach Dietikon. Gegen den Erstligisten waren die Aarauer klarer Favorit. Die Mannschaft von Trainer Alex Frei brauchte aber lange um die Hürde zu meistern: Erst in der Nachspielzeit schoss Nuno Da Silva den erlösenden Treffer gegen einen dezimierten FC Dietikon. (az)

Dietikon – Aarau (ChL) 0:1 (0:0)

SR: von Mandach.

Tor: 92. Da Silva 0:1. (sda)cht folgt nach Spielende.

Haute-Gruyère – Yverdon Sport 0:9

Yverdon liess gegen den Zweitligisten Haute-Gruyère nichts anbrennen. Durch Tore von Mahious und Klepač stand es bereits in der 11. Minute 2:0. Zur Pause stand es dann bereits 6:0 für das Team aus der Super League. Bis zum Schluss konnten die Gäste gar auf 9:0 erhöhen. Mahious steuerte vier Tore zu Yverdons überlegenen Sieg bei. (kat)

Haute-Gruyère – Yverdon 0:9 (0:6)

SR: Cibelli.

Tore: 5. Mahious 0:1. 10. Klepac 0:2. 19. Maurin 0:3. 21. Mahious 0:4. 34. Lungoyi 0:5. 38. Mahious 0:6. 82. Lusuena 0:7. 90. Alves 0:8. 92. Maurin 0:9.

Red Star Zürich – FC Zürich 0:2

Nach einem Fehler von Red-Star-Torhüter Silvano Kessler brachte Ivan Santini den FC Zürich im Stadtderby gegen Red Star Zürich aus der 1. Liga in der 22. Minute mit 1:0 in Führung. Mit seinem Tor zum 2:0 in der 58. Minute schnürte Santini ein Doppelpack und entschied die Partie gegen den unterklassigen Gegner quasi im Alleingang. (kat)

Silvano Kessler von Red Star mit einem misslungenen Abstoss. Video: SRF

Meyrin – Servette 0:8

Auch Servette konnte die 1. Runde im Schweizer Cup gegen Kantonsrivalen Meyrin aus der 1. Liga klar für sich entscheiden. (kat) Nach einer verhaltenen ersten Halbzeit mit einem Zwischenstand von 2:0, erhöhte Servette in der zweiten Halbzeit das Tempo und erzielte in der 62. Minute das 3:0 durch Touati. Ab der 82. Minute machten die Genfer dann kurzen Prozess: Innerhalb von neun Minuten erzielten sie 6 Treffer – Touati kürte sich zum Vierfachtorschützen. (kat)

Gunzwil – Lugano 0:7

Lugano gelang in der Partie gegen den Zweitligisten aus Gunzwil ein Blitzstart. Bereits nach drei Minuten stand es 1:0, Marques war für die Tessiner erfolgreich. Bereits in der 6. Minute erhöhte Vladi auf 2:0. Bis zur Pause kamen keine weiteren Treffer hinzu. Tore von Celar (580), Macek (70') Sabbatini (90'+1) und ein Doppelpack von Nati-Spieler Renato Steffen (89'/90'+4) sorgten schliesslich für ein klares Schlussresultat. (kat)

Lugano wurde in Gunzwil vor schöner Kulisse empfangen. Bild: KEYSTONE

Vevey – Lausanne-Sport

