Nach homophober Aussage – FCL-Goalie Müller kommt ohne Spielsperre davon

Dies schreibt die Swiss Football League (SFL) in einer Mitteilung. Die Höhe der Geldstrafe beläuft sich dabei auf 2000 Franken. Wie es in der Nachricht weiter heisst, gehe der Disziplinarrichter im Spielbetriebswesen davon aus, «dass Marius Müller die Aussage unbedacht und ohne konkrete, subjektive Schmähungsabsicht homosexuellen Menschen gegenüber gemacht hat».

Nach einer Woche Wartezeit ist klar, was Marius Müller aufgrund seiner homophoben Aussage nach dem Spiel in St.Gallen erwartet: Der FCL-Goalie erhält eine Busse sowie einen Verweis.

Einmal mehr zeigen PSG und Bayern München, dass sie ihre Ligen nach Belieben dominieren. Ein Ex-Bayer traf für den FC Barcelona an seinem Geburtstag und in Frankreich hatten die Roten Karten mehr Einsatzzeit als so mancher Spieler.

Acht Sekunden brauchte Kylian Mbappé, um im Spiel gegen den OSC Lille zu treffen. Der 23-Jährige erzielte das 1:0 in Rekordzeit – nur Michel Rio für Caen traf 1992 in der Ligue 1 genauso schnell. Für Mbappé und PSG war das jedoch nur der Start in ein Spiel, in dem fast alles klappte. Der Franzose traf beim 7:1-Kantersieg des amtierenden Meisters dreimal.