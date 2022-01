... den Abgang von Edon Zhegrova:

«Edon kriegte das Angebot aus Lille und hat uns schon relativ früh – also Anfang Januar – um seine Freigabe gebeten. Ich war selber Spieler und für mich ist deshalb klar: Wenn ein Spieler gehen will, dann muss man eine Lösung suchen, dass es für beide Seiten stimmt und man den Spieler gehen lassen kann. Wir haben hart mit Lille verhandelt und am Schluss kamen wir zu einer guten und fairen Lösung, die es Edon ermöglicht, in die Ligue 1 zu gehen. Dort kann er hoffentlich das zeigen, was er beim FCB gelernt hat, und so zum guten Ruf des FC Basel im Ausland beitragen.»