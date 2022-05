Dieser Real-Fan verliess das Stadion zu früh und musste die Sensation gegen ManCity auf seinem Handy schauen. Bild: screenshot «marca»

Real-Fan verlässt Stadion vor dramatischer Wende: «Die Polizei vertrieb uns mit Pferden»

Die Fans, die Real Madrid bereits abgeschrieben haben, als es im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals gegen Manchester City bis zur 90. Minute 0:1 für die Gäste aus England stand, waren ziemlich sicher in der Mehrheit. Aufgrund des Hinspiel-Resultats belief sich die Hypothek für die Spanier so ja bereits auf zwei Treffer. Diverse Real-Anhänger gingen gar so weit, nach dem Führungstreffer für die «Citizens» in der 73. Minute das Stadion Santiago Bernabéu vorzeitig zu verlassen. Ein Entscheid, den sie bitter bereuen würden.

Denn in der 90. und 91. Minute schoss Rodrygo die Madrilenen mit einem Doppelpack innnert 89 Sekunden doch noch in die Verlängerung, wo Karim Benzema per Elfmeter für die Entscheidung sorgte. Als sie den Jubel im Stadion hörten, versuchten Fans, die sich schon auf den Nachhauseweg gemacht hatten, wieder Einlass zu finden – ohne Erfolg.

«Ich bin einige Minuten vor Ende der Partie aus dem Stadion gegangen, da ich dachte, dass wir uns nicht qualifizieren werden», sagte ein Real-Fan, der von der spanischen Zeitung «Marca» ausfindig gemacht wurde. «Beim Ausgang habe ich dann gehört, dass ein Tor gefallen ist. Ich wollte zu meinem Platz zurückkehren, doch die Türen waren verschlossen. Ich bin zur Polizei gegangen, doch die haben uns mit ihren Pferden vertrieben.»

Er werde sich noch heute Donnerstag beim Klub beschweren, so der sichtlich aufgebrachte Fan. «Das macht doch keinen Sinn, dass wir nicht mehr rein dürfen.» Das sei die «beste Partie der Saison» gewesen, ärgert er sich. Es blieb ihm allerdings nichts anderes übrig, als den Rest der Partie auf seinem Smartphone zu Ende zu schauen. Vielleicht ein kleiner Trost: Er dürfte nicht alleine gewesen sein mit seinem Frust. (cma/abu)