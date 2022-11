Juventus rettet sich in die Europa League Bild: keystone

Juve mit Schützenhilfe in die Europa League – Zakaria trifft und verletzt sich

Die Champions-League-Achtelfinalisten: SSC Neapel, FC Liverpool, FC Porto, FC Brügge, Bayern München, Inter Mailand, Tottenham Hotspur, Eintracht Frankfurt, FC Chelsea, AC Mailand, Real Madrid, RB Leipzig, Manchester City, Borussia Dortmund, PSG, Benfica Lissabon.

Gruppe E

Milan – Salzburg 4:0

Milan feierte zuhause gegen Salzburg einen deutlichen Sieg. Olivier Giroud traf doppelt und bereitete das 2:0 kurz nach der Pause vor.

Giroud sorgt für klare Verhältnisse. Video: streamja

AC Milan - Salzburg 4:0 (1:0)

SR Mateu (ESP).

Tore: 14. Giroud 1:0. 46. Krunic 2:0. 57. Giroud 3:0. 91. Messias 4:0.

Bemerkungen: Salzburg mit Köhn und Okafor (bis 77.).

Chelsea – Zagreb 2:1

Bereits vor Milan hatte sich Chelsea in dieser Gruppe das Weiterkommen gesichert. Bei den Londonern durfte Denis Zakaria zwei Monate nach seinem Wechsel von Juventus Turin erstmals für seinen neuen Klub auflaufen und war im unbedeutenden Spiel gegen Dinamo Zagreb entscheidend. Er erzielte in der 30. Minute den 2:1-Siegtreffer, wurde aber später auch verletzt ausgewechselt.

Denis Zakaria erzielt beim 1. Einsatz das 1. Tor für Chelsea. Video: streamja

Chelsea - Dinamo Zagreb 2:1 (2:1)

SR Letexier (FRA).

Tore: 7. Petkovic 0:1. 18. Sterling 1:1. 30. Zakaria 2:1.

Bemerkungen: Chelsea mit Zakaria (bis 71.). Dinamo Zagreb mit Drmic (ab 83.).

Gruppe F

Real – Celtic 5:1

Real Madrid bekundete mit Celtic Glasglow überhaupt keine Mühe. Zwei Handspenaltys brachten die Königlichen früh auf die Siegesstrasse, während Thibaut Courtois seinerseits einen Elfmeter von Celtic halten konnte. Am Ende feierten die Spanier als Gruppensieger einen ungefähredeten 5:1-Sieg.

Real Madrid - Celtic Glasgow 5:1 (2:0)

SR Frappart (FRA).

Tore: 6. Modric (Penalty) 1:0. 21. Rodrygo (Penalty) 2:0. 51. Asensio 3:0. 61. Vinicius 4:0. 71. Valverde 5:0. 84. Jota 5:1.

Bemerkungen: Celtic Glasgow ohne Siegrist (Ersatz). 35. Juranovic (Celtic) verschiesst Penalty.

Donezk – Leipzig 0:4

Die Bundesliga bleibt im Champions-League-Hoch. Mit RB Leipzig schafft ein vierter deutscher Klub die Qualifikation für die Achtelfinals.

Ohne Problem gewann der RB Leipzig das Duell mit Schachtar Donezk um den 2. Platz hinter Real Madrid. Der deutsche Cupsieger gewann in Warschau gegen die Ukrainer mit 4:0 dank Toren von Christopher Nkunku, André Silva, Dominik Szoboszlai und Dani Olmo. Olmo gelang das 4:0 in der 68. Minute nur Sekunden nach seiner Einwechslung.

Schachtar Donezk - RB Leipzig 0:4 (0:1)

Warschau. - SR Oliver (ENG).

Tore: 10. Nkunku 0:1. 50. André Silva 0:2. 62. Szoboszlai 0:3.68. Olmo 0:4. (abu/sda)

Gruppe G

Kopenhagen – Dortmund 1:1

Borussia Dortmund spielte erstmals in der Klubgeschichte drei Champions-League-Partien in Folge unentschieden. Beim unbedeutenden Auswärtsspiel in Kopenhagen gab es ein 1:1. Das einzige BVB-Tor erzielte Thorgan Hazard. Torhüter Gregor Kobel wurde in der Pause ausgewechselt.

FC Kopenhagen - Dortmund 1:1 (1:1)

SR Aghajew (AZE).

Tore: 23. Hazard 0:1. 41. Haraldsson 1:1.

Bemerkungen: Dortmund mit Kobel (bis 46.).

ManCity – Sevilla 3:1

Manchester City feierte auch mit der zweiten Garde einen ungefährdeten Heimsieg gegen Sevilla. Die Skyblues drehten mit drei Toren nach der Pause das Spiel.

Der 17-jährige Rico Lewis trifft für ManCity. Video: streamja

Manchester City - FC Sevilla 3:1 (0:1)

SR Grinfeld (ISR).

Tore: 31. Mir 0:1. 52. Lewis 1:1. 73. Alvarez 2:1. 83. Mahrez 3:1.

Bemerkungen: Manchester City ohne Akanji (verletzt).

Gruppe H

Juventus – PSG 1:2

Denis Zakarias Ex-Klub Juventus Turin konnte sich trotz der 1:2-Heimniederlage gegen Paris Saint-Germain in die Europa League retten.

Mbappé mit einem tollen Solo zum 0:1. Video: streamja

Bonucci gleicht für Juventus aus. Video: streamja

Juventus Turin - Paris Saint-Germain 1:2 (1:1)

SR del Cerro (ESP).

Tore: 13. Mbappé 0:1. 39. Bonucci 1:1. 69. Mendes 1:2.

Maccabi Haifa – Benfica Lissabon 1:6

Benfica Lissabon sorgte mit einem 6:1 bei Maccabi Haifa dafür und gewann dank dem Kantersieg sogar vor PSG noch die Gruppe.

Musa bringt Benfica entscheidend in Führung. Video: streamja

Maccabi Haifa - Benfica Lissabon 1:6 (1:1)

SR Taylor (ENG).

Tore: 20. Ramos 0:1. 26. Chery (Penalty) 1:1. 59. Musa 1:2. 69. Grimaldo 1:3. 73. Rafa Silva 1:4. 88. Henrique Araujo 1:5. 92. João Mario 1:6. (abu/sda)