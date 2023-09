Luis Rubiales will nicht freiwillig zurücktreten. Bild: keystone

Über 2 Wochen nach Kuss-Skandal – Spanischer Verband entschuldigt sich doch

Der spanische Fussballverband äussert sich in einer Mittelung zum Verhalten des Präsidenten Luis Rubiales am Final der Fussball-WM der Frauen und entschuldigt sich.

Zweieinhalb Wochen sind vergangen, seit der spanische Verandspräsident die frischgebackene Weltmeisterin Jenni Hermoso an der WM-Siegesfeier auf den Mund küsste. Seither wird dieser stark kritisiert. Nun meldet sich der Verband zum ersten Mal mit einer Entschuldigung.

«Wir entschuldigen uns bei der Fussballwelt für das unangemessene Verhalten des Herrn Rubiales anlässlich des Finals der Fussballweltmeisterschaft der Frauen», hiess es in einem ofiziellen Statement des spanischen Fussballverbandes (RFEF).

Der Interimspräsident Pedro Rocha kündigte auch Konsequenzen an. So sollen die Führungsstrukturen innerhalb des Verbandes überprüft werden. Eine erste Massnahme wurde gestern mit der Entlassung des Nationaltrainers Jorge Vilda getroffen. Schon vor einem Jahr waren die Spielerinnen des Nationalteams in einen Streik getreten, um seine Absetzung zu erwirken. Die bisherige Co-Trainerin Montserrat Tome übernimmt den Posten als Cheftrainerin.

Was konkrete Folgen für Luis Rubiales betrifft, bleibt Rocha indes vage. Zwar betont er, dass das Verhalten des Verbandschefs nicht die Werte der spanischen Gesellschaft widerspiegel und dass der Verband Rubiales' Rücktritt fordere, konkrete Massnahmen werden aber nicht genannt. (kat)