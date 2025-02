Neymar läuft es bei Santos aktuell nach Plan. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Eckball direkt verwandelt und Hoffnung auf die Nati: Neymar glänzt in der Heimat

Neymar konnte gestern sein zweites Tor für den FC Santos nach seiner Rückkehr erzielen und was für eines. Er brachte einen Eckball direkt im gegnerischen Tor unter.

Noch ist die brasilianische Fussballliga Serie A nicht gestartet, dennoch brilliert Neymar nach seinem Wechsel von Saudi-Arabien zurück zu Santos bereits wieder. In der regionalen Paulista-Meisterschaft konnte sich Neymar beim 3:0-Sieg gegen Inter Limeira gleich drei Skorerpunkte gutschreiben lassen und verzückte mit einem direkt verwandelten Eckball.

Beim Stand von 1:0 trat Neymar nach 27 Minuten zum Eckball an und wurde von den gegnerischen Fans ausgebuht. Der Brasilianer zeigte sich unbeeindruckt und forderte die Zuschauer auf, noch lauter zu werden, bevor er den Ball via Innenpfosten direkt im Tor versenkte. Daraufhin setzte sich der 33-Jährige auf die Werbebande und blickte in Richtung der Fans. Es ist das erste Mal, dass Neymar einen Eckball direkt verwandelt. In Südamerika werden solche Treffer als «Olimpico» bezeichnet.

Bereits vor einer Woche überzeugte Neymar gegen den unterklassigen Agua Santa. Zunächst holte er nach einem schönen Dribbling einen Elfmeter heraus, welchen er gleich selbst verwandelte. Zwanzig Minuten vor Schluss bereitete der ehemalige Spieler von Barcelona und PSG das Tor zum 3:1-Schlussstand vor.

Nach dem gestrigen Spiel richtete Neymar seinen Blick in Richtung Nationalmannschaft. Am 7. März wird der brasilianische Nationaltrainer den Kader für die WM-Qualifikationsspiele gegen Kolumbien (20. März) und Argentinien (25. März) bekannt geben und der brasilianische Rekordschütze hofft auf ein Aufgebot. «Eine Berufung? Ich bin bereit», sagte Neymar.

Seit Neymar zurück bei seinem Jugendverein ist, absolvierte er sechs Spiele, aber erst gestern stand er zum ersten Mal die ganze Partie auf dem Feld. (riz)