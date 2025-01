Neymar hat den Vertrag mit Al-Hilal aufgelöst und kehrt wahrscheinlich zu Santos zurück. Bild: keystone

Der Prinz, der nie zum König wurde – die Karriere von Neymar in 28 Bildern

Neymar hat den Vertrag bei Al-Hilal aufgelöst und kehrt wohl in seine Heimat zum FC Santos zurück. Damit würde seine Reise an dem Ort weitergehen, an dem sie 2009 begonnen hatte. Ein Rückblick auf einen kometenhaften Aufstieg und den tiefen Fall in den letzten Jahren.

Der Start bei Santos

Neymar Jr. im Training vom FC Santos. Bild: imago sportfotodienst

Mit elf Jahren wechselt Neymar da Silva Santos Junior im Jahr 2003 zum FC Santos und schnell wird das Talent des jungen Brasilianers gesehen. Im Jahr 2009 schafft er den Sprung in die erste Mannschaft und gibt am 8. März 2009 sein Debüt in der Staatsmeisterschaft. Das erste Ligaspiel bestreitet Neymar am 10. Mai.

Erstes Länderspiel und erstes Tor

Neymar jubelt über sein erstes Tor in der Nationalmannschaft.

Am 10. August 2010 gibt Neymar sein Debüt in der brasilianischen Nationalmannschaft und erzielt nach 28. Minuten auch gleich das erste Tor. Brasilien gewinnt gegen die USA mit 2:0.

Gewinn der Copa Libertadores

Neymar feiert nach dem Gewinn der Copa Libertadores. Bild: AP

Im Finale der Copa Libertadores 2011 erzielt Neymar das 1:0 und führt Santos zum ersten Gewinn der südamerikanischen Champions League seit fast 50 Jahren.

Final gegen Messi

Messi und Neymar im Zweikampf.

Durch den Sieg an der Copa Libertadores nimmt Santos an der Klubweltmeisterschaft teil. Im Final treffen die Brasilianer auf Barcelona. Dort setzt sich Barcelona klar und deutlich mit 4:0 durch.

Ballon d'Or Top Ten

Neymar beim Ballon d'Or 2011.

Obwohl Neymar 2011 immer noch in Brasilien spielt, wird er bei der Wahl des besten Fussballers des Jahres auf den starken 10. Platz gewählt. Mittlerweile wird der Hype um den jungen Brasilianer immer grösser und die Gerüchte, dass Neymar nach Europa wechselt, brodeln über. Fast jedes Topteam streckte die Fühler nach dem Talent aus.

Erste grosse Enttäuschung in der Nationalmannschaft

Die Enttäuschung nach dem verlorenen Olympiafinale ist gross.

Im Sommer 2012 nimmt Neymar zum ersten Mal an den Olympischen Spielen teil. Die Brasilianer qualifizieren sich für das Finale, dort verlieren sie allerdings gegen Mexiko. Im gesamten Turnier erzielte Neymar drei Treffer für die Seleçao.

Hauptprobe für die WM gelingt

Neymar jubelt nach seinem Tor im Final des Confederations Cup. Bild: www.imago-images.de

Ein Jahr vor der Weltmeisterschaft im eigenen Land findet der Confederations Cup in Brasilien statt. Mit vier Toren und zwei Vorlagen hat Neymar einen grossen Anteil am Sieg der Brasilianer. Im Final erzielt Neymar das 2:0 gegen Spanien. Das Spiel gewinnt der fünfmalige Weltmeister ohne Probleme mit 3:0.

Wechsel zu Barcelona

Neymars erster Auftritt beim FC Barcelona. Bild: www.imago-images.de

Im Sommer 2013 entscheidet sich Neymar dann für den Wechsel nach Barcelona und unterschreibt einen Vertrag bis in den Sommer 2018. Damit ist das neue Traumduo mit Messi perfekt. Die Ablösesumme für Neymar beträgt 88 Millionen Euro.

Treffer beim Debüt

Im Finale des spanischen Supercups gegen Atlético Madrid wird Neymar im Hinspiel nach einer Stunde eingewechselt und erzielt nach sechs Minuten sein erstes Tor. Nach zwei Unentschieden gewinnt Barcelona dank der Auswärtstorregel den Supercup. Neymar feiert auch gleich seinen ersten Titelgewinn nach zwei Spielen mit den Katalanen.

Neymar jubelt über seinen ersten Treffer im Trikot von Barcelona. Bild: www.imago-images.de

Bittere erste Saison

Neymar nach dem verlorenen Finale im Spanischen Pokal. Bild: imago sportfotodienst

Der Gewinn des Supercups bleibt der einzige Erfolg in der Saison 2013/2014. Im Finale der Copa del Rey verliert Barcelona knapp mit 1:2 gegen Real Madrid. Auch in der Meisterschaft verpasst Barcelona den Titel um drei Punkte. Im letzten Spiel sicherte sich Atlético Madrid den Meisterpokal.

Doppelpack zum WM-Auftakt

Neymar jubelt nach seinem ersten Treffer an der Weltmeisterschaft. Bild: www.imago-images.de

Der grosse Star vor der WM im eigenen Land ist ganz klar Neymar, er trägt die Hoffnungen eines ganzen Landes auf sich. Die Heim-WM beginnt dann auch fabelhaft. Mit einem herrlichen Weitschusstor und einem Elfmeter schiesst Neymar die Brasilianer gegen Kroatien zum Sieg. Er sorgt für eine erste Euphorie im eigenen Land und lanciert die Weltmeisterschaft 2014 so richtig.

Ein ganzes Land bangt mit Neymar

Neymar verletzte sich im WM-Viertelfinal. Bild: imago sportfotodienst

Es läuft bereits die Schlussphase im WM-Viertelfinal zwischen Brasilien und Kolumbien. Die Brasilianer führen mit 2:1. Doch nach einem Foul von Juan Zuniga bleibt Neymar regungslos auf dem Platz liegen. Der Kolumbianer sprang von hinten mit dem Knie in den Rücken von Neymar. Wenig später die Diagnose: Lendenwirbelfraktur. Nur knapp entgeht Neymar einer Lähmung, wie sich später herausstellt, das Turnier ist für ihn vorbei.

Beim «Schock von Minerao» nur Zuschauer

David Luiz (rechts) und Julio Cesar vor dem Halbfinal gegen Deutschland mit dem Trikot von Neymar. Bild: imago sportfotodienst

Es ist das Spiel, das die Brasilianer bis heute verfolgt. Im eigenen Land wird die stolze Seleçao von Deutschland vorgeführt und verliert mit 1:7. Neymar kann nur verletzt zuschauen. Das Spiel geht als «Schock von Mineirao» in die Geschichtsbücher ein. Noch nie kassierte eine Nation im Halbfinale eine höhere Niederlage.

MSN entsteht

Suarez, Neymar und Messi hatten besonders in der ersten Saison viel Grund zum Jubeln. Bild: AP/AP

Im Sommer 2014 wechselt Luis Suárez zu Barcelona und sorgt dafür, dass eines der besten Sturmtrios der Geschichte entsteht. MSN – Messi, Suarez und Neymar versetzen die ganze Fussballwelt ins Staunen. Insgesamt erzielte das Trio in der ersten Saison 81 Tore in der Meisterschaft.

Der totale Erfolg 2015

Neymar im Jahr 2015 mit dem Henkelpott. Bild: AP/AP

In der Saison 2014/2015 passt dann auch jedes Puzzleteil bei Barcelona zusammen und die Katalanen sichern sich das Triple. Der wichtigste Bestandteil ist natürlich das MSN-Trio. Im Champions-League-Final in Berlin setzt sich Barcelona mit 3:1 gegen Juventus Turin durch, das letzte Tor des Spiels erzielt Neymar kurz vor Schluss.

Olympiasieg im eigenen Land

Neymar verwandelt den entscheidenden Elfmeter. Bild: www.imago-images.de

Zwei Jahre nach der Schmach an der Weltmeisterschaft finden die Olympischen Spiele in Brasilien statt, im Final kommt es ausgerechnet zum Duell gegen Deutschland. Neymar bringt die Seleçao nach 27 Minuten auf Goldkurs, doch die Deutschen gleichen in der zweiten Halbzeit aus. Es muss das Elfmeterschiessen entscheiden und in diesem verwandelt Neymar den letzten Penalty und sichert so seinem Land die Goldmedaille.

Bei «La Remontada» zeigt Neymar ein phänomenales Spiel ...

Neymar jubelt nach dem Sieg gegen Paris. Bild: imago sportfotodienst

In der Saison 2016/2017 steht Barcelona in der Champions League bereits im Achtelfinal vor dem Ausscheiden. Im Hinspiel kassierte der Titelverteidiger gegen Paris Saint-Germain eine 0:4-Packung. Im Rückspiel zeigt Neymar ein fantastisches Spiel. Er erzielte zwei Treffer, holte einen Elfmeter raus und bereitete das entscheidende Tor vor und sorgte somit für das «Wunder vom Camp Nou».

... doch gefeiert wird Messi

Neymar musste sich stets hinter Messi anstellen. Bild: imago sportfotodienst

Trotz der grossartigen Leistung von Neymar stürzen sich die Medien auf Messi und machen ihn zum Helden der grossartigen Aufholjagd. Zunehmend wird spekuliert, dass Neymar nicht mehr zufrieden ist mit seiner Rolle bei Barça und er das Aushängeschild eines Vereins sein möchte.

Der Rekordtransfer

Mit einer grossen Show wird Neymar den Fans von Paris Saint-Germain präsentiert. Bild: EPA/EPA

So folgt im Sommer 2017 ausgerechnet der Wechsel zu Paris Saint-Germain. Für 222 Millionen Euro wechselt der Brasilianer in die französische Hauptstadt. Bis heute der Rekordtransfer in der Geschichte des Fussballs. In Paris soll Neymar das Team endlich zum Champions-League-Titel führen.

Der Kampf gegen Valon Behrami

Neymar musste gegen Valon Behrami leiden. Bild: KEYSTONE

Manch Schweizer wird sich noch an das Spiel zwischen der Schweiz und Brasilien an der Weltmeisterschaft 2018 erinnern. Im ersten Gruppenspiel liefern sich Neymar und Valon Behrami ein intensives Privatduell. Das Bild, wie sich Neymar vor einem lachenden Behrami auf dem Boden wälzt, ging um die Welt. Das Spiel endet schlussendlich 1:1.

Haare wechseln fast von Spiel zu Spiel

Bild: AP/AP

Für viele Diskussionen sorgen an der Weltmeisterschaft auch die Haare von Neymar. Immer wieder tritt der Superstar mit einer anderen Frisur auf. Das Turnier endet mit einer Enttäuschung. Im Viertelfinal unterliegt Brasilien gegen Belgien mit 1:2.

Die Krönung bei Paris verpasst

Ein enttäuschter Neymar läuft am Henkelpott vorbei. Bild: keystone

Die Saison 2019/2020 ist vor allem aufgrund der Coronapandemie eine aussergewöhnliche. In der Champions League erreicht Paris Saint-Germain mit Neymar und auch Kylian Mbappé den Final. Gegen Bayern München gibt es für PSG eine knappe 0:1-Niederlage, so nah wie damals kommt Neymar dem Henkelpott mit Paris nie mehr.

Auch ein All-Star-Team reicht nicht

Für zwei Saisons spielten Neymar, Kylian Mbappé und Lionel Messi zusammen bei PSG. Bild: www.imago-images.de

Vor der Saison 2021/2022 verpflichtet Paris einige Topspieler, darunter auch Lionel Messi, Sergio Ramos und Gianluigi Donnarumma. Doch auch mit diesem Starensemble gelingt der grosse Erfolg nicht. Zwar gewinnt PSG zweimal hintereinander wieder die Meisterschaft, aber in der Champions League scheitert das Team, welches nahezu nur aus Superstars bestand, zweimal bereits im Achtelfinal.

Nächste WM, nächste Enttäuschung

Nach dem Ausscheiden weint Neymar bittere Tränen. Bild: keystone

Weltmeisterschaften und Neymar werden bislang keine grossen Freunde. Auch an der WM 2022 endet das Turnier mit einer Enttäuschung. Im Viertelfinal gegen Kroatien scheitert die Seleçao in einem nervenaufreibenden Spiel im Elfmeterschiessen. Im Halbfinal wäre es zum Duell mit Lionel Messi und Argentinien gekommen.

Ab in die Wüste

Neymar unterschreibt im Sommer 2023 bei Al-Hilal. Bild: keystone

Die Zeit bei Paris Saint-Germain endet nach vielen Enttäuschungen und Verletzungen im Sommer 2023. Für 90 Millionen wechselt Neymar nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal, um sich den Karriereherbst vergolden zu lassen.

Mehr Tore als Pelé für Brasilien

Neymar ist Rekordtorschütze der brasilianischen Nationalmannschaft. Bild: www.imago-images.de

Am 8. September 2023 krönt sich Neymar zum alleinigen Rekord-Torschützen der brasilianischen Nationalmannschaft. Mit einem Doppelpack gegen Bolivien übertrifft er die Bestmarke von Pelé. Aktuell steht Neymar bei 79 Toren für die Seleçao.

Nur sieben Pflichtspiele in eineinhalb Jahren

Die meiste Zeit ist Neymar bei Al-Hilal verletzt. Bild: www.imago-images.de

Nach gerade einmal fünf Spielen für seinen neuen Verein reisst sich Neymar in einem Nationalmannschaftsspiel das Kreuzband und muss ein Jahr verletzungsbedingt pausieren. Danach bestreitet er nur noch zwei Spiele für Al-Hilal, bevor der Vertrag nun aufgelöst wurde.

Die Rückkehr

Kehrt Neymar zu Santos zurück? Bild: imago/fotoarena

Mittlerweile ist klar: Neymar kehrt in seine alte Heimat zurück. Nach der Vertragsauflösung bei Al-Hilal und bestandenen Medizinchecks hat der FC Santos die Verpflichtung des Superstars bestätigt.