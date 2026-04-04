Servette ist in dieser Super-League-Saison nicht mehr länger ungeschlagen. Bild: keystone

Servette kassiert erste Niederlage – Aarau sichert sich letzten Playoff-Platz

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Basel – Servette 1:0

Nur wenige Tage nach dem Cupsieg im Final gegen die Young Boys hat Servette Chênois die erste Niederlage der Saison kassiert. Auswärts in Basel verloren die Genferinnen mit 1:0. Das einzige Tor des Spiels fiel bereits nach fünf Minuten – die dänische Stürmerin Anna Krog war dafür besorgt.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Luzern – YB 0:3

In der letzten Runde der Regular Season bringt Verfolger YB dieser Ausrutscher der Leaderinnen aber nichts mehr. Die Bernerinnen bekundeten im Auswärtsspiel gegen den abstiegsgefährdeten FC Luzern keine Mühe und gewannen mit 3:0. Die Tore fielen allerdings allesamt nach dem Seitenwechsel. Andrea Schenk (59.), Malaurie Granges (77.) und Maja Jelcic (85.) machten den Unterschied. Dank dieser drei Punkte verteidigten die Bernerinnen aber Rang 2 gegenüber Basel.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Zürich – St.Gallen 0:0

Keine Tore gab es im Spiel zwischen dem FC Zürich und St.Gallen. Dabei hatten die Ostschweizerinnen auch das nötige Glück auf ihrer Seite, denn Torhüterin Sandra Klug war bereits nach 5 Minuten bezwungen. Der Schuss von Chiara Bücher landete aber an der Latte.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

GC – Aarau 0:0

Und auch das zweite Zürcher Team in der obersten Liga fuhr eine Nullnummer ein. Die GC Frauen kamen zuhause gegen Aarau nicht über ein 0:0-Remis hinaus. Dabei hatten beide Seiten auch kaum Chancen zu verzeichnen. Dank dieses Punkts sichert sich Aarau die Playoff-Teilnahme.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Thun – Rapperswil-Jona 2:2

Spektakel gab es hingegen im Abstiegskampf. Schlusslicht Thun ringt dem FC Rapperswil-Jona mit einem 2:2-Unentschieden einen Punkt ab. Die Gastgeberinnen gingen bereits nach 3 Minuten dank Lara Colpi in Führung. Doch Rapperswil hatte nur sieben Zeigerumdrehungen später in der Person von Paige Bailey-Gayle eine Antwort parat. Die Jamaikanerin war es auch, die die Gäste nach dem Seitenwechsel erstmals in Führung schoss. Doch wiederum dauerte es nicht lange bis zum Ausgleich: Nur eine Minute später traf Thuns Selina Ueltschi vom Penaltypunkt zum 2:2-Endstand.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Die Playoff-Viertelfinals

Die Hinspiele der Viertelfinals stehen am Wochenende vom 25./26. April an.

Servette Chênois (1.) – Aarau (8.)

YB (2.) – Rapperswil-Jona (7.)

Basel (3.) – St. Gallen (6.)

GC (4.) – Zürich (5.)

Luzern (9.) und Thun (10.) müssen dagegen in den Abstiegs-Playoffs um den Ligaerhalt kämpfen. (abu)