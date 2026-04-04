Nebel
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Women's Super League: Servette kassiert 1. Niederlage der Saison

Servette&#039;s players pose for the photographers, before the Womens Super League soccer match of Swiss Championship between Servette FC Chenois Feminin and GC Frauenfussball, at the Stade de Geneve ...
Servette ist in dieser Super-League-Saison nicht mehr länger ungeschlagen.Bild: keystone

Servette kassiert erste Niederlage – Aarau sichert sich letzten Playoff-Platz

04.04.2026, 19:3204.04.2026, 20:21
Inhaltsverzeichnis
Basel – Servette 1:0Luzern – YB 0:3Zürich – St.Gallen 0:0GC – Aarau 0:0Thun – Rapperswil-Jona 2:2Die Playoff-ViertelfinalsDie Tabelle

Basel – Servette 1:0

Nur wenige Tage nach dem Cupsieg im Final gegen die Young Boys hat Servette Chênois die erste Niederlage der Saison kassiert. Auswärts in Basel verloren die Genferinnen mit 1:0. Das einzige Tor des Spiels fiel bereits nach fünf Minuten – die dänische Stürmerin Anna Krog war dafür besorgt.

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

Luzern – YB 0:3

In der letzten Runde der Regular Season bringt Verfolger YB dieser Ausrutscher der Leaderinnen aber nichts mehr. Die Bernerinnen bekundeten im Auswärtsspiel gegen den abstiegsgefährdeten FC Luzern keine Mühe und gewannen mit 3:0. Die Tore fielen allerdings allesamt nach dem Seitenwechsel. Andrea Schenk (59.), Malaurie Granges (77.) und Maja Jelcic (85.) machten den Unterschied. Dank dieser drei Punkte verteidigten die Bernerinnen aber Rang 2 gegenüber Basel.

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

Zürich – St.Gallen 0:0

Keine Tore gab es im Spiel zwischen dem FC Zürich und St.Gallen. Dabei hatten die Ostschweizerinnen auch das nötige Glück auf ihrer Seite, denn Torhüterin Sandra Klug war bereits nach 5 Minuten bezwungen. Der Schuss von Chiara Bücher landete aber an der Latte.

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

GC – Aarau 0:0

Und auch das zweite Zürcher Team in der obersten Liga fuhr eine Nullnummer ein. Die GC Frauen kamen zuhause gegen Aarau nicht über ein 0:0-Remis hinaus. Dabei hatten beide Seiten auch kaum Chancen zu verzeichnen. Dank dieses Punkts sichert sich Aarau die Playoff-Teilnahme.

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

Thun – Rapperswil-Jona 2:2

Spektakel gab es hingegen im Abstiegskampf. Schlusslicht Thun ringt dem FC Rapperswil-Jona mit einem 2:2-Unentschieden einen Punkt ab. Die Gastgeberinnen gingen bereits nach 3 Minuten dank Lara Colpi in Führung. Doch Rapperswil hatte nur sieben Zeigerumdrehungen später in der Person von Paige Bailey-Gayle eine Antwort parat. Die Jamaikanerin war es auch, die die Gäste nach dem Seitenwechsel erstmals in Führung schoss. Doch wiederum dauerte es nicht lange bis zum Ausgleich: Nur eine Minute später traf Thuns Selina Ueltschi vom Penaltypunkt zum 2:2-Endstand.

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

Die Playoff-Viertelfinals

Die Hinspiele der Viertelfinals stehen am Wochenende vom 25./26. April an.

  • Servette Chênois (1.) – Aarau (8.)
  • YB (2.) – Rapperswil-Jona (7.)
  • Basel (3.) – St. Gallen (6.)
  • GC (4.) – Zürich (5.)

Luzern (9.) und Thun (10.) müssen dagegen in den Abstiegs-Playoffs um den Ligaerhalt kämpfen. (abu)

Die Tabelle

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-EM 2025 in der Schweiz
1 / 94
Die besten Bilder der Fussball-EM 2025 in der Schweiz

Da ist das Ding! Wie 2022 stemmt auch an der EM 2025 England den Siegerpokal in die Höhe.
quelle: keystone / til buergy
Auf Facebook teilenAuf X teilen
50 Jahre Frauenfussball in der Schweiz
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Weil wir die Kommentar-Debatten weiterhin persönlich moderieren möchten, sehen wir uns gezwungen, die Kommentarfunktion 24 Stunden nach Publikation einer Story zu schliessen. Vielen Dank für dein Verständnis!
3
Urs Fischer serviert Ghackets mit Hörnli – und führt Mainz aus dem Keller
Was König Midas anfasste, wurde zu Gold. Was Urs Fischer anpackt, endet mit Erfolg. In Mainz ist der 60-Jährige drauf und dran, das nächste Kapitel seiner eindrücklichen Trainerkarriere zu schreiben.
Als Urs Fischer im Dezember nach Mainz kommt, ist der Klub Letzter und hat sechs Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Nun belegt Mainz Rang 9 der Bundesliga-Tabelle. Der 2:1-Sieg am Samstag beim Spitzenteam Hoffenheim war der dritte Erfolg in Serie. Von den Abstiegsrängen hat sich Mainz weit entfernt. «Ein wichtiger Sieg, er hilft uns. Aber abgerechnet wird nach dem 34. Spieltag», trat Fischer auf die Euphoriebremse.
Zur Story