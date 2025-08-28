Lausanne feiert den Einzug in die Conference League. Bild: keystone

Lausanne schafft Sensation und kostet Solskjaer den Job – Servette scheitert an Donezk

Besiktas – Lausanne 0:1

Hinspiel 1:1

Lausanne-Sport gelingt der Exploit in Istanbul. Die Waadtländer gewinnen im Hexenkessel des 16-fachen türkischen Meisters Besiktas Istanbul und stehen in der Ligaphase der Conference League.

Nach dem 1:1 in Lausanne letzte Woche hätte das Heimspiel für Besiktas eine Pflichtaufgabe werden sollen. Doch die Waadtländer Aussenseiter zeigten eine hervorragende Leistung und verdienten sich den 1:0-Erfolg, der 15 Jahre nach der letzten Europacup-Teilnahme den Vorstoss in die Ligaphase sichert.

Der einzige Torschütze der Partie war der Engländer Nathan Butler-Oyedeji, der im Sommer von den Junioren von Arsenal gekommen war. Der 22-Jährige verwertete einen weiten Pass von Karim Sow in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gekonnt zum 1:0. Der Match war damit auf den Kopf gestellt. Bis dahin hatten die Türken klar dominiert.

Dass nach der Pause Lausanne-Sport dem zweiten Treffer näher war als Besiktas dem Ausgleich, lag am Deutschen Felix Udokhai, der 20 Sekunden nach Wiederanpfiff für ein unkontrolliertes Tackling die Rote Karte sah. Mit einem Spieler mehr agierte Lausanne-Sport abgeklärt und mutig, hielt oft den Ball in den eigenen Reihen und störte den Aufbau der von Ole Gunnar Solskjaer trainierten Istanbuler früh. Fast ohne zu zittern überstand das Team von Peter Zeidler auch seine dritte Qualifikationsrunde.

Besiktas entlässt Solskjaer Die Niederlage in den Conference-League-Playoffs kostet Besiktas-Trainer Ole Gunnar Solskjaer den Job. Nur wenige Stunden nach der 0:1-Niederlage zuhause gegen den Schweizer Vertreter, gab der türkische Verein die Trennung vom norwegischen Coach bekannt. Bild: keystone

Die sechs Gegner in der Ligaphase werden Lausanne-Sport am Freitagnachmittag um 13.00 Uhr in Monaco zugelost.

Besiktas Istanbul - Lausanne-Sport 0:1 (0:1)

SR Kehlet (DEN).

Tor: 45. Butler-Oyedeji 0:1.

Lausanne-Sport: Letica; Mouanga, Sow, Okoh, Poaty; Soppy (79. Abdallah), Roche, Custodio; Lekoueiry (79. Ajdini); Butler-Oyedeji (67. Sigua), Diakité.

Bemerkungen 46. Rote Karte gegen Udokhai (Besiktas Istanbul). (abu/sda)

Es fehlte wenig und Servette hätte Lausanne-Sport in die Conference League begleitet. Die Genfer scheiterten erst nach Verlängerung mit 1:2 an den klar favorisierten Ukrainern von Schachtar Donezk. Mit der guten, im Auswärtsspiel erarbeiteten 1:1-Ausgangslage im Rücken ging Servette vor eigenem Anhang in der 53. Minute in Führung. Dem Treffer ging ein herrlicher Konter mit Passgeber Miroslav Stevanovic und Torschütze Lilian Njoh voraus.

Die zwischenzeitliche Führung von Servette hielt nicht. Video: SRF

Der erste Rückschlag kam in der 70. Minute durch einen Penalty, den Bradley Mazikou mit einer ungeschickten und unnötigen Aktion verursachte. Der Brasilianer Kevin verwertete sicher zum Ausgleich. Die Entscheidung fiel in der 113. Minute, als Kaua Elias, ein anderer Brasilianer, vom Ballverlust von Jérémy Guillemenot profitierte und zum 2:1-Schlussstand traf. Servettes Abwehrschlacht auf dem durch Dauerregen tiefen Terrain blieb damit unbelohnt.

Servette bleibt nur die Enttäuschung. Bild: keystone

Servette - Schachtar Donezk 1:2 (1:1, 0:0) n.V.

SR Cuadra (ESP).

Tore: 53. Njoh 1:0. 70. Kevin (Penalty) 1:1. 113. Kaua Elias 1:2.

Servette: Mall; Magnin, Bronn, Baron, Mazikou; Stevanovic (114. Morandi), Cognat (106. Guillemenot), Fomba (114. Jallow), Njoh (73. Ondoua); Antunes (83. Ouattara), Mraz (65. Varela). (abu/sda)