recht sonnig17°
DE | FR
burger
Sport
Tennis

Deutscher Tennisprofi Mats Rosenkranz wegen Dusche disqualifiziert

Mats Rosenkranz GER Tennis - Wolffkran Open - ATP, Tennis Herren Challenger - TC Ismaning - Ismaning - Bavaria - Germany - 30 October 2023. *** Mats Rosenkranz GER Tennis Wolffkran Open ATP Challenger ...
Mats Rosenkranz belegt aktuell Platz 358 in der Weltrangliste. Bei einem Turnier in Griechenland sorgte er nun unfreiwillig für ein Kuriosum. Bild: IMAGO/Hasenkopf

Deutscher Tennisprofi aus kuriosem Grund disqualifiziert – nach gewonnenem 1. Satz

Mats Rosenkranz wollte sich bei sengender Hitze nur kurz erfrischen. Doch als der Tennisprofi zurück auf den Court kam, hatte er das Match verloren.
15.08.2025, 07:2515.08.2025, 07:25
Florian Vonholdt / t-online
Mehr «Sport»
Ein Artikel von
t-online

Kurioses Aus im Achtelfinale des ATP-Challengers von Hersonissos in Griechenland: Der deutsche Tennisprofi Mats Rosenkranz wurde beim Stand von 7:5 nach dem ersten Satz gegen Pietro Fellin disqualifiziert – weil er in der Satzpause kurz geduscht hatte.

Bei Temperaturen von über 35 Grad verliess der 26-Jährige nach Satzgewinn den Platz, um sich «zehn Sekunden» frisch zu machen, wie er später sagte. Als er zurückkam, erklärte der Oberschiedsrichter in Absprache mit dem Stuhlschiedsrichter das Match für beendet. Die Begründung: Das Duschen während einer Partie ist nach ATP-Regeln untersagt.

«Ich wusste nicht, dass ich nicht duschen darf», sagte Rosenkranz auf dem Platz. Er habe die Regel nicht gekannt und betonte, dass ihm der Schiedsrichter dies vorher nicht mitgeteilt habe.

Duschen ist laut ATP-Regeln explizit verboten

Das Regelwerk erlaubt während einer Begegnung nur Toiletten- oder Kleiderwechselpausen – und ausschliesslich in Satzpausen. Dabei gilt: Eine Toiletten- oder Kleiderwechselpause bei zwei Gewinnsätzen und zwei Pausen bei drei Gewinnsätzen. Wobei die zweite erst nach dem dritten Satz genommen werden darf.

Die Dauer ist begrenzt: maximal drei Minuten für die Toilette, maximal fünf Minuten für einen Kleiderwechsel in Kombination mit einem Toilettengang. Andere Zwecke, wie Duschen, sind ausdrücklich verboten – auch aus Gründen der Anti-Doping-Kontrollen.

Disqualifikation nach Dusche: Rosenkranz ist nicht der erste

Rosenkranz ist aber nicht der erste Profi, dem dieses Missgeschick passiert. Bereits 2022 hatte der US-Amerikaner Nicolas Moreno De Alboran aus demselben Grund eine Disqualifikation hinnehmen müssen.

Japanese tennis player Kei Nishikori during a break against Spanish Rafael Nadal during their Olympic Games Olympische Spiele Olympia OS Rio 2016 Men s Singles Bronze Medal match at the Olympic Tennis ...
Duschte Kei Nishikori beim Sieg gegen Rafael Nadal den Spielen von Rio? Bis heute ist das unklar.Bild: imago/Agencia EFE

Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio verliess Kei Nishikori im Match um Bronze gegen Rafael Nadal den Platz und kehrte erst nach zwölf Minuten zurück. Laut der damaligen spanischen Davis-Cup-Kapitänin Conchita Martínez habe Nishikori in dieser Zeit geduscht. Offiziell bestätigt wurde dies nicht – andere Berichte sprechen von einer längeren Wegstrecke zur Toilette.

Mehr Tennis-Geschichten:
Unvergessen
Andy Roddick ist für einen Sommer der beste Tennisspieler der Welt – dann kommt Federer
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Weltnummern 1 im Männertennis
1 / 32
Alle Weltnummern 1 im Männertennis
26 Spieler durften sich bisher Weltnummer 1 im Tennis nennen. Das sind sie, in aufsteigender Form gemessen an den Wochen auf dem Thron. (Stand: 25.02.2022)
quelle: epa / str
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Bald kannst du (vielleicht) Tennis mit diesem Roboter spielen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Hitze in der Schweiz? Darüber kann man hier bei 51 Grad nur lachen
3
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
4
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
5
«Man sollte nicht nackt schlafen»
Meistkommentiert
1
Imeri für ein Jahr von YB zu Thun ++ Real Madrid blättert 45 Mio. Euro für Mastantuono hin
2
«Schlicht nicht für Frauen geschaffen» – Präsident des FC Horw über Frauenfussball
3
Schweizer Flug-Fieber pulverisiert den nächsten Rekord
4
Der Bundesrat will den Bau von neuen AKWs in der Schweiz wieder erlauben
5
HCD verlängert mit Goalie-Duo +++ ZSC holt Ersatzstürmer für verletzten Ersatzstürmer
Meistgeteilt
1
Wie es für Elon Musk mit seinem gehypten Tesla-Restaurant läuft
2
Deutsche Rüstungsfirma Renk könnte Lieferstopp nach Israel umgehen
3
Dieser gigantische Holz-Muni wird garantiert DAS Fotosujet des ESAF
4
Wie soll die Schweiz auf die US-Zölle reagieren? Das meint die Bevölkerung
5
Kein Fixpreis, keine Volksabstimmung – das Wichtigste aus der Pressekonferenz zum F-35
Steffi Graf tritt zurück, obwohl sie zwei Monate zuvor noch im Wimbledon-Final stand
13. August 1999: In ihrer Heimat Heidelberg setzt Steffi Graf nach 17 erfolgreichen Jahren einen Schlussstrich unter ihre Sportkarriere. Kurz darauf kommt sie mit Andre Agassi zusammen. Die Ehe der beiden ehemaligen Tennis-Stars hält bis heute und hat zwei Kinder hervorgebracht.
An einem Freitag den 13. stürzt Steffi Graf um genau 12.04 Uhr viele Tennis-Fans ins Unglück. Die 30-jährige Deutsche sagt mit leiser Stimme und Tränen in den Augen: «Ich werde heute meinen Rücktritt vom Tennis bekannt geben.»
Zur Story