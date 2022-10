Wunderstürmer Erling Haaland gehen bald die Finger aus, so oft trifft er. Bild: keystone

Geheim-Klausel in Haalands Vertrag? Das verrät Trainer Guardiola

Egal in welchem Wettbewerb, Erling Haaland spielt aktuell in seiner eigenen Liga. In der Premier League steht der Stürmer von Manchester City nach acht Partien schon bei 14 Toren und auch in der Champions League führt er die Torschützenliste mit fünf Treffern an.

Mit seiner unnachahmlichen Art, Fussball zu spielen, begeistert der Norweger Fans weltweit. Die Kombination aus Durchsetzungskraft, Schnelligkeit und Treffsicherheit, die Haaland schon bei Borussia Dortmund ausgezeichnet hat, scheint bei Manchester City noch mehr zur Entfaltung zu kommen.

Feste Ablöse für Wechsel zu Real Madrid vereinbart?

Vor seinem Wechsel zu City im Sommer wurde Haaland lange mit einem Transfer zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Letztendlich sollen sich die Königlichen aber dagegen entschieden haben, weil sie mit Karim Benzema bereits einen Weltklasse-Stürmer in ihren Reihen haben.

Auch er ist eine Tormaschine: Karim Benzema. Bild: keystone

Haaland wechselte also nach England – die Gerüchte um eine Zukunft bei Real Madrid rissen damit aber nicht ab. Spanische Medien brachten immer wieder eine angebliche Ausstiegsklausel ins Gespräch, die in Haalands Vertrag bei Manchester City verankert sein soll. Demnach soll Real ihn im Sommer 2024 für eine festgeschriebene Summe zwischen 150 und 200 Millionen Euro verpflichten können.

Haaland «unglaublich glücklich» bei ManCity

«Das ist nicht wahr», sagte City-Trainer Pep Guardiola nach dem 5:0-Sieg seiner Mannschaft gegen den FC Kopenhagen in der Champions League. «Er hat keine Ausstiegsklausel für Real Madrid oder ein anderes Team. Es ist nicht wahr, das ist alles, was ich sagen kann.»

Guardiola betonte, wie «unglaublich glücklich» Haaland bei Manchester City sei. Tatsächlich versteht sich der Stürmer vor allem mit seinen Nebenleuten Phil Foden und Kevin de Bruyane auf dem Platz bestens. Die drei kombinieren untereinander so gekonnt, als ob sie bereits seit Jahren zusammen spielen würden – dabei ist Haaland gerade knapp drei Monate Teil des Teams.

Trainer Guardiola sagte aber auch: «Am Ende weiss niemand, was in Zukunft passieren wird. Wichtig ist, dass er sich hier gut eingelebt hat, dass er glücklich ist und dass er von allen unglaublich geliebt wird. Das ist das Wichtigste.» (ram/watson.de)